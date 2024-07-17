Борис Джонсон встретился с Трампом ради Украины

Борис Джонсон с Дональдом Трампом обсудили поддержку Украины

Экспремьер Британии в соцсети Twitter заявил, что был рад видеть Трампа, "находящегося в отличной форме после позорного покушения на его жизнь".

Мы обсудили Украину, и я не сомневаюсь, что она будет сильна и решительна в поддержке этой страны и защите демократии, — отметил Джонсон. Поделиться

Great to meet President Trump who is on top form after the shameful attempt on his life. We discussed Ukraine and I have no doubt that he will be strong and decisive in supporting that country and defending democracy. pic.twitter.com/OEVZPZsRE1 — Boris Johnson (@BorisJohnson) July 16, 2024

Орбан сообщил Украине "хорошую новость" после встречи с Трампом

Венгерский премьер Виктор Орбан впервые раскрыл подробности своих переговоров с бывшим президентом США Дональдом Трампом по поводу войны РФ против Украины.

По словам венгерского лидера, он встретился в Штатах с Дональдом Трампом, чтобы обсудить, как можно скорее завершить войну, развязанную Россией против Украины.

Республиканец заявил Виктору Орбану, что намерен решить "данную проблему", однако не объяснил, каким образом.

Мирная миссия 5.0. Для меня было честью посетить президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго сегодня. Мы обсудили пути достижения мира. Хорошая новость дня: он решит эту проблему! Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

В свою очередь бывший президент США поблагодарил главу правительства Венгрии, а также подчеркнул, что мир должен быть как можно быстрее.