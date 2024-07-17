Борис Джонсон встретился с Трампом ради Украины

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился с экспрезидентом США Дональдом Трампом.
Главные тезисы
- Борис Джонсон и Дональд Трамп подчеркнули важность поддержки и защиты Украины в контексте событий на международной арене.
- Необходимость завершения Российской агрессии против Украины становится ключевым фокусом переговоров между политическими лидерами.
- Виктор Орбан также встретился с Трампом для обсуждения войны РФ против Украины и получил обещание решения проблемы.
Борис Джонсон с Дональдом Трампом обсудили поддержку Украины
Экспремьер Британии в соцсети Twitter заявил, что был рад видеть Трампа, "находящегося в отличной форме после позорного покушения на его жизнь".
Great to meet President Trump who is on top form after the shameful attempt on his life. We discussed Ukraine and I have no doubt that he will be strong and decisive in supporting that country and defending democracy. pic.twitter.com/OEVZPZsRE1— Boris Johnson (@BorisJohnson) July 16, 2024
Орбан сообщил Украине "хорошую новость" после встречи с Трампом
Венгерский премьер Виктор Орбан впервые раскрыл подробности своих переговоров с бывшим президентом США Дональдом Трампом по поводу войны РФ против Украины.
По словам венгерского лидера, он встретился в Штатах с Дональдом Трампом, чтобы обсудить, как можно скорее завершить войну, развязанную Россией против Украины.
Республиканец заявил Виктору Орбану, что намерен решить "данную проблему", однако не объяснил, каким образом.
В свою очередь бывший президент США поблагодарил главу правительства Венгрии, а также подчеркнул, что мир должен быть как можно быстрее.
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