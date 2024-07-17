Борис Джонсон встретился с Трампом ради Украины
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Борис Джонсон встретился с Трампом ради Украины

Трамп и Джонсон
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Источник:  online.ua

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился с экспрезидентом США Дональдом Трампом.

Главные тезисы

  • Борис Джонсон и Дональд Трамп подчеркнули важность поддержки и защиты Украины в контексте событий на международной арене.
  • Необходимость завершения Российской агрессии против Украины становится ключевым фокусом переговоров между политическими лидерами.
  • Виктор Орбан также встретился с Трампом для обсуждения войны РФ против Украины и получил обещание решения проблемы.

Борис Джонсон с Дональдом Трампом обсудили поддержку Украины

Экспремьер Британии в соцсети Twitter заявил, что был рад видеть Трампа, "находящегося в отличной форме после позорного покушения на его жизнь".

Мы обсудили Украину, и я не сомневаюсь, что она будет сильна и решительна в поддержке этой страны и защите демократии, — отметил Джонсон.

Орбан сообщил Украине "хорошую новость" после встречи с Трампом

Венгерский премьер Виктор Орбан впервые раскрыл подробности своих переговоров с бывшим президентом США Дональдом Трампом по поводу войны РФ против Украины.

По словам венгерского лидера, он встретился в Штатах с Дональдом Трампом, чтобы обсудить, как можно скорее завершить войну, развязанную Россией против Украины.

Республиканец заявил Виктору Орбану, что намерен решить "данную проблему", однако не объяснил, каким образом.

Мирная миссия 5.0. Для меня было честью посетить президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго сегодня. Мы обсудили пути достижения мира. Хорошая новость дня: он решит эту проблему!

Виктор Орбан

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии

В свою очередь бывший президент США поблагодарил главу правительства Венгрии, а также подчеркнул, что мир должен быть как можно быстрее.

Спасибо, Виктор. Должен быть МИР, и как можно быстрее. Слишком много людей погибло в войне, которая никогда не должна была начаться! – заявил Дональд Трамп.

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