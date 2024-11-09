Боррель у Києві анонсував 15-ий пакет санкцій ЄС проти Росії

Європейський Союз працює над пʼятнадцятим пакетом санкцій проти Росії, в якому буде посилено заходи протидії оминанню обмежень з метою ізолювати російську індустрію від імпорту.

Боррель у Києві анонсував нові санкції ЄС проти Росії

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель на спільній із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою пресконференції в Києві.

Ми працюємо над пʼятнадцятим пакетом санкцій проти Росії. Ми маємо посилити заходи проти оминання санкцій, тому що Росія не може виробляти без імпортних запчастин, чипів та інших компонентів. Ми маємо використовувати санкції, щоб ізолювати промислові можливості Росії від (можливості) імпорту з інших країн. Жозеп Боррель Високий представник ЄС

Сибіга зі свого боку наголосив на необхідності посилювати тиск на Росію запроваджувати жорсткіші санкції проти країн, які підтримують війну РФ.

Боррель публічно закликав дозволити Україні бити по військових об'єктах у РФ

Високий представник ЄС наголосив, що Україна потребує не оплесків за хоробрість, а танків, винищувачів, ППО і снарядів для подальшого захисту від російської агресії.

Боррель сказав, що прибув до Києва, аби підкреслити, що підтримка України з боку Європейського Союзу є непохитною, оскільки Україна повинна продовжувати захищатися від російської агресії.

З першого дня я чітко сказав, що Україна не потребує оплесків. Президент Зеленський і український народ не потребують бурхливих овацій. Не потребують, щоб щоразу казали, що вони хоробрі і що їхня боротьба дуже важлива. Говорити про це добре, але важливо надавати танки, винищувачі, ППО і боєприпаси.

Боррель наголосив, що хоче наполягати на наданні Україні дозволу застосовувати західне далекобійне озброєння для ураження російських військових об'єктів: