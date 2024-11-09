Боррель у Києві анонсував 15-ий пакет санкцій ЄС проти Росії

Європейський Союз працює над пʼятнадцятим пакетом санкцій проти Росії, в якому буде посилено заходи протидії оминанню обмежень з метою ізолювати російську індустрію від імпорту.
Головні тези:
- ЄС готує 15-ий пакет санкцій проти Росії для підсилення протидії оминанню обмежень.
- Жозеп Боррель оголосив про нові санкції ЄС проти Росії на пресконференції в Києві.
- Санкції спрямовані на ізоляцію російської індустрії від імпорту в інші країни.
- Високий представник ЄС закликав підтримувати українську армію не лише словом, а й постачанням озброєнь.
- Боррель висловив готовність ЄС дозволити Україні використовувати західне далекобійне озброєння для ураження російських військових об'єктів.
Боррель у Києві анонсував нові санкції ЄС проти Росії
Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель на спільній із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою пресконференції в Києві.
Сибіга зі свого боку наголосив на необхідності посилювати тиск на Росію запроваджувати жорсткіші санкції проти країн, які підтримують війну РФ.
Боррель публічно закликав дозволити Україні бити по військових об'єктах у РФ
Високий представник ЄС наголосив, що Україна потребує не оплесків за хоробрість, а танків, винищувачів, ППО і снарядів для подальшого захисту від російської агресії.
Боррель сказав, що прибув до Києва, аби підкреслити, що підтримка України з боку Європейського Союзу є непохитною, оскільки Україна повинна продовжувати захищатися від російської агресії.
З першого дня я чітко сказав, що Україна не потребує оплесків. Президент Зеленський і український народ не потребують бурхливих овацій. Не потребують, щоб щоразу казали, що вони хоробрі і що їхня боротьба дуже важлива. Говорити про це добре, але важливо надавати танки, винищувачі, ППО і боєприпаси.
Боррель наголосив, що хоче наполягати на наданні Україні дозволу застосовувати західне далекобійне озброєння для ураження російських військових об'єктів:
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