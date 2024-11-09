Боррель в Киеве анонсировал 15-й пакет санкций ЕС против России

Европейский Союз работает над пятнадцатым пакетом санкций против России, в котором будут усилены меры по противодействию обходу ограничений с целью изолировать российскую индустрию от импорта.

Боррель в Киеве анонсировал новые санкции ЕС против России

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель на совместной с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой пресс-конференции в Киеве.

Мы работаем над пятнадцатым пакетом санкций против России. Мы должны усилить меры по обходу санкций, потому что Россия не может производить без импортных запчастей, чипов и других компонентов. Мы должны использовать санкции, чтобы изолировать промышленные возможности России от (возможности) импорта из других стран. Жозеп Боррель Высокий представитель ЕС

Сибига со своей стороны подчеркнул необходимость усиливать давление на Россию и вводить более жесткие санкции против стран, поддерживающих войну РФ.

Боррель публично призвал разрешить Украине бить по военным объектам в РФ

Высокий представитель ЕС подчеркнул, что Украина нуждается не в аплодисментах за храбрость, а в танках, истребителях, ПВО и снарядах для дальнейшей защиты от российской агрессии.

Боррель сказал, что прибыл в Киев, чтобы подчеркнуть, что поддержка Украины со стороны Европейского Союза непреклонна, поскольку Украина должна продолжать защищаться от российской агрессии.

С первого дня я четко сказал, что Украина не нуждается в аплодисментах. Президент Зеленский и украинский народ не нуждаются в бурных овациях. Не нуждаются, чтобы каждый раз говорили, что они храбрые и что их борьба очень важна. Говорить об этом хорошо, но важно предоставлять танки, истребители, ПВО и боеприпасы.

Боррель подчеркнул, что хочет настаивать на предоставлении Украине разрешения применять западное дальнобойное вооружение для поражения российских военных объектов: