Боррель в Киеве анонсировал 15-й пакет санкций ЕС против России

Европейский Союз работает над пятнадцатым пакетом санкций против России, в котором будут усилены меры по противодействию обходу ограничений с целью изолировать российскую индустрию от импорта.
Главные тезисы
- Европейский Союз готовит 15-й пакет санкций против России для усиления противодействия обходу ограничений.
- Санкции направлены на изоляцию российской промышленности от импорта в другие страны.
- Жозеп Боррель призывает поддерживать украинскую армию не только словом, но и снабжением вооружениями, разрешая использование западного дальнобойного вооружения.
- Высокий представитель ЕС подчеркнул важность предоставления Украине танков, истребителей, ПВО и боеприпасов для защиты от российской агрессии.
- Боррель настаивает на разрешении Украине применять западное дальнобойное вооружение для поражения российских военных объектов.
Боррель в Киеве анонсировал новые санкции ЕС против России
Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель на совместной с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой пресс-конференции в Киеве.
Сибига со своей стороны подчеркнул необходимость усиливать давление на Россию и вводить более жесткие санкции против стран, поддерживающих войну РФ.
Боррель публично призвал разрешить Украине бить по военным объектам в РФ
Высокий представитель ЕС подчеркнул, что Украина нуждается не в аплодисментах за храбрость, а в танках, истребителях, ПВО и снарядах для дальнейшей защиты от российской агрессии.
Боррель сказал, что прибыл в Киев, чтобы подчеркнуть, что поддержка Украины со стороны Европейского Союза непреклонна, поскольку Украина должна продолжать защищаться от российской агрессии.
С первого дня я четко сказал, что Украина не нуждается в аплодисментах. Президент Зеленский и украинский народ не нуждаются в бурных овациях. Не нуждаются, чтобы каждый раз говорили, что они храбрые и что их борьба очень важна. Говорить об этом хорошо, но важно предоставлять танки, истребители, ПВО и боеприпасы.
Боррель подчеркнул, что хочет настаивать на предоставлении Украине разрешения применять западное дальнобойное вооружение для поражения российских военных объектов:
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