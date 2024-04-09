Боррель закликав Європу готуватися до нової війни
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Боррель закликав Європу готуватися до нової війни

Боррель
Джерело:  Euractiv

На переконання шефа європейської дипломатії Жозепа Борреля, війна РФ проти України - це не те єдине, чого варто боятися мешканцям Євросоюзу.

У Європі можлива масштабна війна

Дипломат звертає увагу на те, що ризик нової війни у Європі не є фантазією, а це означає, що європейці повинні знайти нові способи, щоб профінансувати підготовку до неї.

Його заява пролунала одразу після того, як кілька європейських військових та політичних лідерів нещодавно попередили, що Путін може вдертися в НАТО уже в найближчому майбутньому.

Над нами, безсумнівно, нависає війна… і звичайна війна високої інтенсивності в Європі більше не є фантазією.

Жозеп Боррель

Жозеп Боррель

Шеф європейської дипломатії

За словами Борреля, саме РФ загрожує Європі своєю війною в Україні та гібридними атаками на країни ЄС.

Дипломат закликає е ігнорувати небезпеку попри те, що “війна почнеться не завтра”.

Як Європа повинна підготуватися до війни

На переконання шефа європейської дипломатії, насамперед має йтися про збільшення інвестицій в оборону.

Для цього знадобиться новий механізм міжурядового фінансування, який схожий на той, що був створений під час фінансової кризи.

Жозеп Боррель також відреагував на побоювання страх європейців щодо повернення у Білий дім Дональда Трампа, який погрожував не захищати тих союзників НАТО в Європі, які не витрачають достатньо на оборону.

Парасолька США, на яку ми покладалися з часів холодної війни, може бути відкритою не весь час. Можливо, залежно від того, хто керує Вашингтоном, ми не можемо покладатися на захист Америки.

Жозеп Боррель

Жозеп Боррель

 Шеф європейської дипломатії

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