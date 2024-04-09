Боррель призвал Европу готовиться к новой войне

По убеждению шефа европейской дипломатии Жозепа Борреля, война РФ против Украины – это не то единственное, чего следует бояться жителям Евросоюза.

В Европе возможна масштабная война

Дипломат обращает внимание на то, что риск новой войны в Европе уже не фантазия, а это значит, что европейцы должны найти новые способы, чтобы профинансировать подготовку к ней.

Его заявление прозвучало сразу после того, как несколько европейских военных и политических лидеров недавно предупредили, что Путин может начать вторжение в НАТО уже в ближайшие годы.

Над нами, несомненно, нависает война… и обычная война высокой интенсивности в Европе больше не фантазия. Жозеп Боррель Шеф европейской дипломатии

По словам Борреля, именно РФ угрожает Европе своей войной в Украине и гибридными атаками на страны ЕС.

Дипломат призывает не игнорировать опасность, несмотря на то, что "война начнется не завтра".

Как Европа должна подготовиться к войне

По убеждению шефа европейской дипломатии, прежде всего, речь должна идти об увеличении инвестиций в оборону.

Для этого понадобится новый механизм межправительственного финансирования, похожий на тот, который был создан во время финансового кризиса.

Жозеп Боррель также отреагировал на опасения европейцев касательно возвращения в Белый дом Дональда Трампа, который угрожал не защищать тех союзников НАТО в Европе, которые не тратят достаточно на оборону.