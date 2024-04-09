Боррель призвал Европу готовиться к новой войне

По убеждению шефа европейской дипломатии Жозепа Борреля, война РФ против Украины – это не то единственное, чего следует бояться жителям Евросоюза.
В Европе возможна масштабная война
Дипломат обращает внимание на то, что риск новой войны в Европе уже не фантазия, а это значит, что европейцы должны найти новые способы, чтобы профинансировать подготовку к ней.
Его заявление прозвучало сразу после того, как несколько европейских военных и политических лидеров недавно предупредили, что Путин может начать вторжение в НАТО уже в ближайшие годы.
По словам Борреля, именно РФ угрожает Европе своей войной в Украине и гибридными атаками на страны ЕС.
Дипломат призывает не игнорировать опасность, несмотря на то, что "война начнется не завтра".
Как Европа должна подготовиться к войне
По убеждению шефа европейской дипломатии, прежде всего, речь должна идти об увеличении инвестиций в оборону.
Для этого понадобится новый механизм межправительственного финансирования, похожий на тот, который был создан во время финансового кризиса.
Жозеп Боррель также отреагировал на опасения европейцев касательно возвращения в Белый дом Дональда Трампа, который угрожал не защищать тех союзников НАТО в Европе, которые не тратят достаточно на оборону.
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