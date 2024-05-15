Бої на Харківщині. Українські військові відбили 11 атак армії РФ

На Харківщині росіяни за добу здійснили майже 30 атак на позиції українських військових. Низка зіткнень досі триває.

Яка ситуація на Харківщині

Як повідомив голова ОВА Олег Синєгубов на Харківському напрямку підрозділи українських військ відбили 11 атак, зокрема на напрямках Глибоке — Липці, Лукʼянці — Липці, Борисівка — Нескучне, Шебекіно (РФ) — Вовчанськ.

Три бойових зіткнення ще тривають.

На Купʼянському напрямку росіяни здійснили 16 атак на позиції українських військ на напрямках Лиман Перший — Синьківка, Вільшанка — Синьківка, Вільшанка — Петропавлівка, Кислівка — Іванівка, Крохмальне — Берестове, Коломийчиха — Стельмахівка, Коломийчиха — Мясожарівка, Ковалівка — Новоєгорівка, Площанка — Макіївка. Бої тривають. Успіху противник не має.

Також зазначається, що в в результаті російських обстрілів у Харкові за добу постраждали 22 людини, у Вовчанську одна жінка загинула, ще двоє жителів отримали поранення.

Наразі 2202 місцевих жителів евакуювали з Чугуївського району, 3533 з Харківського, 79 з Богодухівського та 2177 людей евакуйовано волонтерами. Всього евакуйована 7991 людина.

Що відомо про втрати армії РФ у боях на Харківщині

Бійці Третьої штурмової бригади займають оборонні рубежі у прикордонних районах на Харківщині та відбивають численні атаки окупаційної армії РФ.

Зазначається, що силами 3 ОШБр було знищено ворожу САУ “Нона” та близько роти російських загарбників.

Протягом тижня боїв окупаційна армія РФ втратила 189 солдатів вбитими та ще 43 — пораненими.