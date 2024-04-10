Наразі у розв'язаній Росією злочинній війні проти України обидві сторони на тлі активного використання дронів почали застосовувати захисні поля за допомогою РЕБ, що ще до недавна видавалось фантастикою.

Як застосування БпЛА вивело війну в Україні на новий рівень

Журналісти видання підкреслюють, що використання РЕБ збільшилось на тлі збільшення кількості дронів для розвідки та ударів по ворожих позиціях.

Українська армія відчайдушно потребує більше куполів, щоб захистити своїх солдатів і фронтову техніку. Кілька спеціалізованих українських виробників шукають технологічні, промислові та фінансові рішення для задоволення цього попиту, — зазначається у публікації. Поширити

Автори матеріалу підкреслюють, що використання РЕБ стало особливо актуальним влітку минулого року, коли на фронті значно зросла кількість ударних БпЛА.

Як наслідок, пересуватися в межах 10-кілометрової смуги вздовж лінії зіткнення стало вкрай небезпечно. FPV-безпілотники працюють у зв'язці з розвідувальними БПЛА, які постійно літають у тилу. Завдяки постійній присутності інфрачервоних датчиків, поле бою стало майже прозорим, — пояснюється у публікації. Поширити

Журналісти видання зазначають, що це значно ускладнило проведення операцій з ротації, евакуації та логістики на передовій.

Українські командири, яких опитало видання зазначило, що російські безпілотники є основною причиною втрат у їхніх лавах.

Що відомо про кількість знищених українськими військовими БпЛА армії РФ

За інформацією Міноборони, від початку масштабного вторгнення злочинної армії РФ українські військові знищили більше 9 тис ворожих БпЛА.

Від початку широкомасштабного вторгнення Сили оборони України знищили понад 9 тис російських БпЛА, — підкреслюють у відомстві. Поширити

Також в оборонному відомстві додали, що щоночі Росія запускає безпілотники по всій Україні, щоб уразити об'єкти цивільної інфраструктури.