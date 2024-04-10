Наразі у розв'язаній Росією злочинній війні проти України обидві сторони на тлі активного використання дронів почали застосовувати захисні поля за допомогою РЕБ, що ще до недавна видавалось фантастикою.
Як застосування БпЛА вивело війну в Україні на новий рівень
Журналісти видання підкреслюють, що використання РЕБ збільшилось на тлі збільшення кількості дронів для розвідки та ударів по ворожих позиціях.
Автори матеріалу підкреслюють, що використання РЕБ стало особливо актуальним влітку минулого року, коли на фронті значно зросла кількість ударних БпЛА.
Журналісти видання зазначають, що це значно ускладнило проведення операцій з ротації, евакуації та логістики на передовій.
Українські командири, яких опитало видання зазначило, що російські безпілотники є основною причиною втрат у їхніх лавах.
Що відомо про кількість знищених українськими військовими БпЛА армії РФ
За інформацією Міноборони, від початку масштабного вторгнення злочинної армії РФ українські військові знищили більше 9 тис ворожих БпЛА.
Також в оборонному відомстві додали, що щоночі Росія запускає безпілотники по всій Україні, щоб уразити об'єкти цивільної інфраструктури.
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