Брак боєприпасів у ЗСУ. Президент Чехії заявив про розв'язання проблеми
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Політика
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Брак боєприпасів у ЗСУ. Президент Чехії заявив про розв'язання проблеми

Петр Павел
Джерело:  Радіо Свобода

Як повідомив чеський лідер Петр Павел, уже незабаром європейські компанії зможуть виробляти необхідну кількість боєприпасів: не лише для себе, а й для України.

ЗСУ отримають необхідну кількість боєприпасів

За словами президента Чехії, для виробництва достатньої кількості снарядів знадобиться немало часу.

Насамперед йдеться про збільшення потужностей європейського виробництва.

Попри це, офіційний Брюссель чудово усвідомлює, що Збройні сили України потребують снарядів просто зараз, адже армія РФ продовжує активний наступ.

Ми не можемо чекати на європейські компанії, тому ми намагаємося знайти боєприпаси всюди, де можемо. Доставити її в Україну так швидко, наскільки це можливо. Але паралельно збільшуємо власні потужності.

Петр Павел

Петр Павел

Президент Чехії

Окрім того, чеський лідер пообіцяв, що в найближчому майбутньому європейські компанії зможуть виробляти необхідну кількість боєприпасів.

За його словами, снарядів вистачить не лише для країн Європи, а й для української армії.

Павел не вірить, що Україна та РФ можуть домовитися про припинення війни

Як вважає глава Чехії, станом на сьогодні він не може собі уявити, що Україні та Росії вдасться домовитися про припинення війни.

Він також звернув увагу на те, що всі пропозиції Росії досі були фактично диктатом.

Кремль представив свій список умов, які він як агресор не має права виставляти, — наголосив Петер Павел.

На переконання політика, російсько-українська війна закінчиться або поразкою однієї зі сторін, або виснаженням і усвідомленням того, що ніхто не зможе повністю досягти своїх цілей.

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