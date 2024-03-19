Нехватка боеприпасов для ВСУ. Президент Чехии заявил о решении проблемы

Как сообщил чешский лидер Петр Павел, уже скоро европейские компании смогут производить необходимое количество боеприпасов: не только для себя, но и для Украины.

ВСУ получат необходимое количество боеприпасов

По словам президента Чехии, на производства достаточного количества снарядов понадобится немало времени.

В первую очередь речь идет об увеличении мощностей европейского производства.

Несмотря на это, официальный Брюссель прекрасно понимает, что Вооруженные силы Украины нуждаются в снарядах прямо сейчас, ведь армия РФ продолжает активное наступление.

Мы не можем ждать европейских компаний, поэтому мы пытаемся найти боеприпасы везде, где можем. Доставить их в Украину так быстро, насколько это возможно. Но параллельно увеличиваем собственные мощности. Петр Павел Президент Чехии

Кроме того, чешский лидер пообещал, что в обозримом будущем европейские компании смогут производить необходимое количество боеприпасов.

По его словам, снарядов хватит не только для Европы, но и для украинской армии.

Павел не верит, что Украина и РФ могут договориться о прекращении войны

Как считает глава Чехии, на сегодняшний день он не может себе представить, что Украине и России удастся договориться о прекращении войны.

Он также обратил внимание на то, что все предложения России до сих пор были де-факто диктатом.

Кремль представил свой список условий, которые он как агрессор не имеет права выставлять, — подчеркнул Петер Павел. Поделиться