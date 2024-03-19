Нехватка боеприпасов для ВСУ. Президент Чехии заявил о решении проблемы

Как сообщил чешский лидер Петр Павел, уже скоро европейские компании смогут производить необходимое количество боеприпасов: не только для себя, но и для Украины.
ВСУ получат необходимое количество боеприпасов
По словам президента Чехии, на производства достаточного количества снарядов понадобится немало времени.
В первую очередь речь идет об увеличении мощностей европейского производства.
Несмотря на это, официальный Брюссель прекрасно понимает, что Вооруженные силы Украины нуждаются в снарядах прямо сейчас, ведь армия РФ продолжает активное наступление.
Кроме того, чешский лидер пообещал, что в обозримом будущем европейские компании смогут производить необходимое количество боеприпасов.
По его словам, снарядов хватит не только для Европы, но и для украинской армии.
Павел не верит, что Украина и РФ могут договориться о прекращении войны
Как считает глава Чехии, на сегодняшний день он не может себе представить, что Украине и России удастся договориться о прекращении войны.
Он также обратил внимание на то, что все предложения России до сих пор были де-факто диктатом.
По мнению политика, российско-украинская война закончится либо поражением одной из сторон, либо истощением и осознанием того, что никто не сможет полностью достичь своих целей.
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