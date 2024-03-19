Нехватка боеприпасов для ВСУ. Президент Чехии заявил о решении проблемы
Категория
Политика
Дата публикации

Нехватка боеприпасов для ВСУ. Президент Чехии заявил о решении проблемы

Петр Павел
Читати українською
Источник:  Радио Свобода

Как сообщил чешский лидер Петр Павел, уже скоро европейские компании смогут производить необходимое количество боеприпасов: не только для себя, но и для Украины.

ВСУ получат необходимое количество боеприпасов

По словам президента Чехии, на производства достаточного количества снарядов понадобится немало времени.

В первую очередь речь идет об увеличении мощностей европейского производства.

Несмотря на это, официальный Брюссель прекрасно понимает, что Вооруженные силы Украины нуждаются в снарядах прямо сейчас, ведь армия РФ продолжает активное наступление.

Мы не можем ждать европейских компаний, поэтому мы пытаемся найти боеприпасы везде, где можем. Доставить их в Украину так быстро, насколько это возможно. Но параллельно увеличиваем собственные мощности.

Петр Павел

Петр Павел

Президент Чехии

Кроме того, чешский лидер пообещал, что в обозримом будущем европейские компании смогут производить необходимое количество боеприпасов.

По его словам, снарядов хватит не только для Европы, но и для украинской армии.

Павел не верит, что Украина и РФ могут договориться о прекращении войны

Как считает глава Чехии, на сегодняшний день он не может себе представить, что Украине и России удастся договориться о прекращении войны.

Он также обратил внимание на то, что все предложения России до сих пор были де-факто диктатом.

Кремль представил свой список условий, которые он как агрессор не имеет права выставлять, — подчеркнул Петер Павел.

По мнению политика, российско-украинская война закончится либо поражением одной из сторон, либо истощением и осознанием того, что никто не сможет полностью достичь своих целей.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Новая ситуация. Президент Чехии Павел прогнозирует изменения в войне РФ против Украины
Петр Павел
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
МКС должен выдать ордер на арест Лукашенко за участие в похищении украинских детей — Павел Латушко
Олександр Лукашенко
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Президент Чехии Павел заявил о возможности предоставить Украине 3,5 млн снарядов
Павел

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?