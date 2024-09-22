Брав участь в окупації Авдіївки. У РФ арештували командира штурмового загону

Чому у РФ затримали командира штурмового загону Володимира Новікова

Як зазначають аналітики, російська акторка Яна Поплавська та кілька так званих "воєнкорів" заявили, що 13 вересня Новікова затримали.

Поплавська звернулася до міністра оборони Андрія Бєлоусова з проханням повернути Новікова на фронт, наголосивши на його важливій ролі у захопленні Авдіївки та Красногорівки. Вона також зазначила, що він має три державні ордени за мужність і отримав підтримку від підлеглих, які вимагали його звільнення.

Прихильники Новікова стверджують, що його арешт пов'язаний із його спробою припинити постачання наркотиків російським військовим чеченцями, які згодом подали скаргу.

Інші військові блогери припускають, що затримання може бути наслідком його ініціатив у навчанні солдатів і засуджених із підрозділу "Шторм-Z" протидії українським безпілотникам.

Новіков, ймовірно, був залучений до розробки системи "захоплення малого неба" для боротьби з дронами, що не відповідало офіційним протоколам.

ЗМІ також пов'язують арешт Новікова зі смертями відомих російських блогерів і операторів дронів.

Аналітики ISW зазначають, що російське командування неодноразово звільняло і затримувало популярних та ефективних командирів, які висловлювали незадоволення через повільний прогрес військових операцій та постійні проблеми.

Російське військове керівництво продовжує зменшувати кількість незалежних військових новаторів і фахівців, прагнучи централізувати управління, підтримати темпи наступу в Донецькій області та компенсувати дефіцит кадрів, — йдеться в звіті. Поширити

У РФ засудили працівника оборонки за підтримку України

Раніше у РФ до трьох років тюремного ув'язнення засудили провідного інженера машинобудівного конструкторського бюро "Райдуга" ім. Березняка Сергія Красюка за написи на бірках для ключів "Слава Україні" і "Путін злодій".

Зазначається, що 46-річному Сергію Красюку інкримінували ч. 2 ст. 280.3 КК РФ.

Після виявлення цих написів керівник охорони заблокував двері і провів повну евакуацію співробітників заводу, що зупинило роботу підприємства на 50 хвилин і завдало збитків у розмірі 237 тис рублів.

Саме це стало приводом для порушення справи про "дискредитацію" армії, що призвела до перешкод роботі.