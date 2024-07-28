Як РФ змінила тактику в морі з приходом нового командувача — дані ВМС

Росія з приходом нового командувача Військово-морського флоту змінила тактику у Чорному та Азовському морях. Окупанти замість надводних кораблів роблять ставку на підводні човни.

ВМС фіксують зміни тактики Росії у морі

У них не такий і великий вибір. Ми бачимо певні зміни з приходом нового командувача, якого репрезентував тепер вже колишній очільник Міністерства оборони РФ Шойгу. Так, вони деякий час цю тактику шукали, — повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук. Поширити

Речник зазначив, що зараз тактика росіян у Чорному та Азовському морі зведена до присутності лише підводних човнів, які складніше знайти та знищити.

Так само це була тактика збільшення застосування авіаційної компоненти, тактика обстрілів з території Криму і застосування оперативно-тактичного комплексу "Іскандер". Вони шукають спосіб протидіяти, — заявив Плетенчук. Поширити

Речник додав, що в Азово-Чорноморському регіоні залишилася одна локація для перебування російських кораблів — це порт Новоросійська. Кораблі з цієї бази виходять рідко і лише для короткотривалих дій.

Що відомо про виведення армією РФ Чорноморського флоту з Азовського моря

Плетенчук раніше зазначав, що наразі в Азовському морі не фіксують присутності російських військових кораблів.

Раніше вони могли базуватися в Азові або періодично заходити, наприклад, у Темрюк, або періодично перебувати у Таганрозькій затоці, то наразі вирішили залишити акваторію. Вони вирішили покинути акваторію Азовського моря, викликано це, звісно, першою чергою, пошкодженням залізничного порома. Вони взяли мапу, взяли циркуль — провели радіус та зрозуміли, що, мабуть, залишатися там не дуже безпечно. Саме тому — це єдина причина, та це єдина мова, яку розуміє наш ворог, — мова сили, — підкреслив Плетенчук. Поширити

Речник ВМС ЗСУ додав, що ЗСУ уразили останній російський пором в Азовському морі.

Тобто він використовувався для міжнародних перевезень до того моменту, поки не було пошкоджено два попередні залізничні пороми. Він використовувався в інтересах військової логістики РФ та був фактично єдиним таким елементом, який зв’язував материкову залізницю з кримською залізницею, — пояснює Плетенчук. Поширити

За його словами, на поромні перевезення у ворога було покладено три чверті військової логістики, оскільки окупанти перестали використовувати для цього Кримський міст.