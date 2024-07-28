Як РФ змінила тактику в морі з приходом нового командувача — дані ВМС

Росія з приходом нового командувача Військово-морського флоту змінила тактику у Чорному та Азовському морях. Окупанти замість надводних кораблів роблять ставку на підводні човни.
Головні тези:
- Росія змінила тактику в Чорному та Азовському морях з підводних човнів замість надводних кораблів.
- ЗСУ уразили останній російський пором в Азовському морі, відомий як “Славянин”, який був важливим для військової логістики окупантів.
- Російські військові кораблі покинули акваторію Азовського моря через пошкодження залізничного порома.
ВМС фіксують зміни тактики Росії у морі
Речник зазначив, що зараз тактика росіян у Чорному та Азовському морі зведена до присутності лише підводних човнів, які складніше знайти та знищити.
Речник додав, що в Азово-Чорноморському регіоні залишилася одна локація для перебування російських кораблів — це порт Новоросійська. Кораблі з цієї бази виходять рідко і лише для короткотривалих дій.
Що відомо про виведення армією РФ Чорноморського флоту з Азовського моря
Плетенчук раніше зазначав, що наразі в Азовському морі не фіксують присутності російських військових кораблів.
Речник ВМС ЗСУ додав, що ЗСУ уразили останній російський пором в Азовському морі.
За його словами, на поромні перевезення у ворога було покладено три чверті військової логістики, оскільки окупанти перестали використовувати для цього Кримський міст.
Тому, за словами Плетенчука, "Славянин" у якості елемента логістики був дуже важливим для окупантів.
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