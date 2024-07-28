Як РФ змінила тактику в морі з приходом нового командувача — дані ВМС
Категорія
Україна
Дата публікації

Як РФ змінила тактику в морі з приходом нового командувача — дані ВМС

Як РФ змінила тактику в морі з приходом нового командувача — дані ВМС
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Росія з приходом нового командувача Військово-морського флоту змінила тактику у Чорному та Азовському морях. Окупанти замість надводних кораблів роблять ставку на підводні човни.

Головні тези:

  • Росія змінила тактику в Чорному та Азовському морях з підводних човнів замість надводних кораблів.
  • ЗСУ уразили останній російський пором в Азовському морі, відомий як “Славянин”, який був важливим для військової логістики окупантів.
  • Російські військові кораблі покинули акваторію Азовського моря через пошкодження залізничного порома.

ВМС фіксують зміни тактики Росії у морі

У них не такий і великий вибір. Ми бачимо певні зміни з приходом нового командувача, якого репрезентував тепер вже колишній очільник Міністерства оборони РФ Шойгу. Так, вони деякий час цю тактику шукали, — повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.

Речник зазначив, що зараз тактика росіян у Чорному та Азовському морі зведена до присутності лише підводних човнів, які складніше знайти та знищити.

Так само це була тактика збільшення застосування авіаційної компоненти, тактика обстрілів з території Криму і застосування оперативно-тактичного комплексу "Іскандер". Вони шукають спосіб протидіяти, — заявив Плетенчук.

Речник додав, що в Азово-Чорноморському регіоні залишилася одна локація для перебування російських кораблів — це порт Новоросійська. Кораблі з цієї бази виходять рідко і лише для короткотривалих дій.

Що відомо про виведення армією РФ Чорноморського флоту з Азовського моря

Плетенчук раніше зазначав, що наразі в Азовському морі не фіксують присутності російських військових кораблів.

Раніше вони могли базуватися в Азові або періодично заходити, наприклад, у Темрюк, або періодично перебувати у Таганрозькій затоці, то наразі вирішили залишити акваторію. Вони вирішили покинути акваторію Азовського моря, викликано це, звісно, першою чергою, пошкодженням залізничного порома. Вони взяли мапу, взяли циркуль — провели радіус та зрозуміли, що, мабуть, залишатися там не дуже безпечно. Саме тому — це єдина причина, та це єдина мова, яку розуміє наш ворог, — мова сили, — підкреслив Плетенчук.

Речник ВМС ЗСУ додав, що ЗСУ уразили останній російський пором в Азовському морі.

Тобто він використовувався для міжнародних перевезень до того моменту, поки не було пошкоджено два попередні залізничні пороми. Він використовувався в інтересах військової логістики РФ та був фактично єдиним таким елементом, який зв’язував материкову залізницю з кримською залізницею, — пояснює Плетенчук.

За його словами, на поромні перевезення у ворога було покладено три чверті військової логістики, оскільки окупанти перестали використовувати для цього Кримський міст.

Тому, за словами Плетенчука, "Славянин" у якості елемента логістики був дуже важливим для окупантів.

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