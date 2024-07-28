Как РФ изменила тактику в море с приходом нового командующего — данные ВМС

Россия с приходом нового командующего Военно-морским флотом изменила тактику в Черном и Азовском морях. оккупанты вместо надводных кораблей делают ставку на подводные лодки.
Главные тезисы
- С приходом нового командующего ВМФ России тактика в море изменилась, подлодки стали приоритетом перед надводными кораблями.
- Российские корабли в Черном и Азовском морях ограничиваются присутствием подлодок, усложняя их обнаружение и уничтожение.
- Тактика включает увеличенное использование авиации, обстрелы с территории Крыма и применение оперативно-тактического комплекса “Искандер”.
- Азово-Черноморский регион остался лишь с одной локацией для российских кораблей - портом Новороссийск, где базируются корабли для кратковременных действий.
ВМС фиксируют изменения тактики России в море
Спикер отметил, что сейчас тактика россиян в Черном и Азовском море сведена к присутствию только подлодок, которые сложнее найти и уничтожить.
Спикер добавил, что в Азово-Черноморском регионе осталась одна локация для пребывания российских кораблей — это порт Новороссийска. Корабли из этой базы получаются редко и только для кратковременных действий.
Что известно о выводе армией РФ Черноморского флота из Азовского моря
Плетенчук ранее отмечал, что в настоящее время в Азовском море не фиксируют присутствие российских военных кораблей.
Спикер ВМС ВСУ добавил, что ВСУ поразили последний российский паром в Азовском море.
По его словам, на паромные перевозки у врага было положено три четверти военной логистики, поскольку оккупанты перестали использовать для этого Крымский мост.
Поэтому, по словам Плетенчука, "Славянин" в качестве элемента логистики был очень важен для окупантов.
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