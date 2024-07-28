Как РФ изменила тактику в море с приходом нового командующего — данные ВМС
Категория
Украина
Дата публикации

Как РФ изменила тактику в море с приходом нового командующего — данные ВМС

Как РФ изменила тактику в море с приходом нового командующего — данные ВМС
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Россия с приходом нового командующего Военно-морским флотом изменила тактику в Черном и Азовском морях. оккупанты вместо надводных кораблей делают ставку на подводные лодки.

Главные тезисы

  • С приходом нового командующего ВМФ России тактика в море изменилась, подлодки стали приоритетом перед надводными кораблями.
  • Российские корабли в Черном и Азовском морях ограничиваются присутствием подлодок, усложняя их обнаружение и уничтожение.
  • Тактика включает увеличенное использование авиации, обстрелы с территории Крыма и применение оперативно-тактического комплекса “Искандер”.
  • Азово-Черноморский регион остался лишь с одной локацией для российских кораблей - портом Новороссийск, где базируются корабли для кратковременных действий.

ВМС фиксируют изменения тактики России в море

У них не такой большой выбор. Мы видим определенные изменения с приходом нового командующего, которого представил теперь уже бывший глава Министерства обороны РФ Шойгу. Да, они некоторое время эту тактику искали, — сообщил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

Спикер отметил, что сейчас тактика россиян в Черном и Азовском море сведена к присутствию только подлодок, которые сложнее найти и уничтожить.

Также это была тактика увеличения применения авиационной компоненты, тактика обстрелов с территории Крыма и применения оперативно-тактического комплекса "Искандер". Они ищут способ противодействовать, — заявил Плетенчук.

Спикер добавил, что в Азово-Черноморском регионе осталась одна локация для пребывания российских кораблей — это порт Новороссийска. Корабли из этой базы получаются редко и только для кратковременных действий.

Что известно о выводе армией РФ Черноморского флота из Азовского моря

Плетенчук ранее отмечал, что в настоящее время в Азовском море не фиксируют присутствие российских военных кораблей.

Раньше они могли базироваться в Азове или периодически заходить, например, в Темрюк, или периодически находиться в Таганрогском заливе, то решили покинуть акваторию. Они решили покинуть акваторию Азовского моря, вызвано это, конечно, в первую очередь повреждением железнодорожного парома. Они взяли карту, взяли циркуль — провели радиус и поняли, что, наверное, оставаться там не очень безопасно. Именно поэтому это единственная причина, но это единственный язык, который понимает наш враг, — язык силы, подчеркнул Плетенчук.

Спикер ВМС ВСУ добавил, что ВСУ поразили последний российский паром в Азовском море.

То есть он использовался для международных перевозок до того момента, пока не были повреждены два предыдущих железнодорожных парома. Он использовался в интересах военной логистики РФ и был фактически единственным элементом, который связывал материковую железную дорогу с крымской железной дорогой, — объясняет Плетенчук.

По его словам, на паромные перевозки у врага было положено три четверти военной логистики, поскольку оккупанты перестали использовать для этого Крымский мост.

Поэтому, по словам Плетенчука, "Славянин" в качестве элемента логистики был очень важен для окупантов.

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