Участвовал в оккупации Авдеевки. В РФ арестовали командир штурмового отряда

Почему в РФ задержали командира штурмового отряда Владимира Новикова

Как отмечают аналитики, российская актриса Яна Поплавская и несколько так называемых военкоров заявили, что 13 сентября Новикова задержали.

Поплавская обратилась к министру обороны Андрею Белоусову с просьбой вернуть Новикова на фронт, отметив его важную роль в захвате Авдеевки и Красногоровки. Она также отметила, что он имеет три государственных ордена за мужество и получил поддержку от подчиненных, требовавших его увольнения.

Сторонники Новикова утверждают, что его арест связан с его попыткой прекратить поставки наркотиков российским военным чеченцам, которые впоследствии подали жалобу.

Другие военные блоггеры предполагают, что задержание может быть следствием его инициатив по обучению солдат и осужденных из подразделения "Шторм-Z" противодействия украинским беспилотникам.

Новиков, вероятно, был вовлечен в разработку системы "захвата малого неба" для борьбы с дронами, что не соответствовало официальным протоколам.

СМИ также связывают арест Новикова со смертями известных российских блоггеров и операторов дронов.

Аналитики ISW отмечают, что российское командование неоднократно увольняло и задерживало популярных и эффективных командиров, выражавших недовольство из-за медленного прогресса военных операций и постоянных проблем.

Российское военное руководство продолжает уменьшать количество независимых военных новаторов и специалистов, стремясь централизовать управление, поддержать темпы наступления в Донецкой области и компенсировать дефицит кадров, говорится в отчете. Поделиться

В РФ осудили работника оборонки за поддержку Украины

Ранее в РФ к трем годам тюремного заключения приговорили ведущего инженера машиностроительного конструкторского бюро "Радуга" им. Березняка Сергея Красюка за надписи на бирках для ключей "Слава Украине" и "Путин вор".

Отмечается, что 46-летнему Сергею Красюку инкриминировали ч. 2 ст. 280.3 УК РФ.

После обнаружения этих надписей руководитель охраны заблокировал дверь и провел полную эвакуацию сотрудников завода, что остановило работу предприятия на 50 минут и нанесло ущерб в размере 237 тыс. рублей.

Именно это послужило поводом для возбуждения дела о "дискредитации" армии, что привело к препятствиям работе.