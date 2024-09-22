Участвовал в оккупации Авдеевки. В РФ арестовали командир штурмового отряда

В России задержан командир штурмового отряда 110-й мотострелковой бригады Владимир Новиков, известный под позывным "Белый".
Главные тезисы
- Объявленные причины ареста Новикова в России включают в себя его попытки прекратить поставки наркотиков российским военным чеченцам и его инициативы по обучению солдат противодействию украинским беспилотникам.
- Арест Новикова рассматривается также в контексте уменьшения количества независимых военных новаторов и специалистов в российском военном руководстве с целью централизации управления и поддержки темпов наступления в Донецкой области.
- В другом случае суд в России приговорил работника оборонного предприятия к тюремному заключению за надписи “Слава Украине” и “Путин вор”.
Почему в РФ задержали командира штурмового отряда Владимира Новикова
Как отмечают аналитики, российская актриса Яна Поплавская и несколько так называемых военкоров заявили, что 13 сентября Новикова задержали.
Поплавская обратилась к министру обороны Андрею Белоусову с просьбой вернуть Новикова на фронт, отметив его важную роль в захвате Авдеевки и Красногоровки. Она также отметила, что он имеет три государственных ордена за мужество и получил поддержку от подчиненных, требовавших его увольнения.
Сторонники Новикова утверждают, что его арест связан с его попыткой прекратить поставки наркотиков российским военным чеченцам, которые впоследствии подали жалобу.
Другие военные блоггеры предполагают, что задержание может быть следствием его инициатив по обучению солдат и осужденных из подразделения "Шторм-Z" противодействия украинским беспилотникам.
Новиков, вероятно, был вовлечен в разработку системы "захвата малого неба" для борьбы с дронами, что не соответствовало официальным протоколам.
СМИ также связывают арест Новикова со смертями известных российских блоггеров и операторов дронов.
Аналитики ISW отмечают, что российское командование неоднократно увольняло и задерживало популярных и эффективных командиров, выражавших недовольство из-за медленного прогресса военных операций и постоянных проблем.
В РФ осудили работника оборонки за поддержку Украины
Ранее в РФ к трем годам тюремного заключения приговорили ведущего инженера машиностроительного конструкторского бюро "Радуга" им. Березняка Сергея Красюка за надписи на бирках для ключей "Слава Украине" и "Путин вор".
Отмечается, что 46-летнему Сергею Красюку инкриминировали ч. 2 ст. 280.3 УК РФ.
После обнаружения этих надписей руководитель охраны заблокировал дверь и провел полную эвакуацию сотрудников завода, что остановило работу предприятия на 50 минут и нанесло ущерб в размере 237 тыс. рублей.
Именно это послужило поводом для возбуждения дела о "дискредитации" армии, что привело к препятствиям работе.
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