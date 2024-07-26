Командование армии РФ пытает и убивает своих же солдат — расследование
Категория
Украина
Дата публикации

Командование армии РФ пытает и убивает своих же солдат — расследование

солдат РФ
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Источник:  Суспільне

О случаях, когда российские захватчики попадали под "дружеский огонь", сообщалось неоднократно. Однако, как оказалось, это не самое ужасное, на что способны солдаты РФ по отношению к своим же воякам. Редакция "Суспільного" опубликовала масштабное расследование, раскрывающее реальное отношение российской армии и государства к собственным военным.

Главные тезисы

  • Командование армии РФ прибегает к пыткам и убийствам собственных солдат.
  • Дело против руководства 6-й мотострелковой дивизии РФ ведется по трем статьям Уголовного кодекса на фоне совершенных преступлений.
  • Военные преступления в армии России следует разглашать для осознания угрозы, которую несет эта армия для мира и собственных граждан.

Что известно о преступлении, совершенном руководством 6-й мотострелковой дивизии РФ

Журналисты из собственных источников получили копию постановления Следственного комитета РФ.

В ней речь идет о том, что в прошлом году командиры этой дивизии не только отдавали приказы заключать в тюрьму и пытать своих военных, но и убили по меньшей мере семерых из них, в том числе и офицеров.

Расследователи проверили полученную информацию и убедились, что она правдива.

Как удалось узнать, убийство произошло утром 4 июля 2023 года. Именно тогда из оккупированной Попасной в Луганскую область выезжает "УАЗ Патриот", в котором находились девять российских оккупантов. Следует отметить, что только двое из них имели оружие.

УАЗ двигается к линии фронта, в село Бахмутское Донецкой области. Впереди еще один автомобиль, в нем — трое мужчин в форме. Около семи утра оба автомобиля останавливаются возле частного дома. Семерых невооруженных из "Патриота" заставляют спуститься в подвал. Как только те заходят, в помещение летят пять гранат. Один из военных идет проверить, все ли его "собратья" погибли. Уцелевших достреливает из пистолета. Чтобы скрыть преступление, тела мужчин и УАЗ сжигают, — именно таково краткое описание уголовного дела против руководства 6-й мотострелковой дивизии РФ.

На момент совершения преступления дивизией руководил Марат Оспанов с позывным "Гюрза". Жалобы на него со стороны солдат РФ посыпались почти сразу.

Марат Оспанов со своей женой (Фото: соцсети)

К примеру, военные с 1307 полка утверждали, что они являются "пушечным мясом".

Кроме того, воины также жаловались на "несносные условия службы": невозможно помыться, сходить за продуктами, приходится воевать на поломанной технике, с недостаточной экипировкой, нет эвакуации с поля боя.

Однако Оспанова это не остановило, и он приказал подчиненным задерживать и незаконно содержать военных, которые "нарушали военную дисциплину и отказывались выполнять приказы, а также совершали другие проступки".

Прапорщик Евгений Чуканов с супругой Викторией. Он был одним из тех, кто взрывал гранаты, чтобы убить семерых российских военных. (Фото: соцсети)

Оспанов с целью запугивания, желая незаконным способом достичь неукоснительного выполнения приказов и поддержки военной дисциплины, создал организованную группу, в которую вошли подчиненные военнообязанные ему, — сказано в документе.

Как удалось узнать журналистам, по состоянию на сегодняшний день дело против руководства 6 мотострелковой дивизии РФ ведут по трем статьям уголовного кодекса РФ: превышение служебных полномочий, незаконное лишение свободы и убийство.

Постановление об возбуждении уголовного дела подписал следователь Сергей Шишов (Фото: suspilne.media)

Почему важно распространять информацию о военных преступлениях в армии РФ

Как отмечает редакция расследований "Суспільного", она никоим образом не сочувствует убитым их же командованием российским военным, ведь они с оружием в руках пришли на территорию нашего государства, чтобы убивать невинных людей.

Это расследование — лишь попытка сделать публичным преступления, которые страна-агрессорка пытается скрыть не только от собственных граждан, но и от всего цивилизованного мира.

Журналисты рассчитывают на то, что это заставит хотя бы часть россиян еще больше бояться собственной армии, а иностранцам позволит лучше понимать, с каким врагом воюют ВСУ уже более 10 лет.

Редакция расследований "Суспільного" продолжит следить за ситуацией с расследованием дела против руководства 6-й дивизии… Российские военные и военные преступники должны быть наказаны, — отмечают журналисты.

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