Командование армии РФ пытает и убивает своих же солдат — расследование

О случаях, когда российские захватчики попадали под "дружеский огонь", сообщалось неоднократно. Однако, как оказалось, это не самое ужасное, на что способны солдаты РФ по отношению к своим же воякам. Редакция "Суспільного" опубликовала масштабное расследование, раскрывающее реальное отношение российской армии и государства к собственным военным.
Главные тезисы
- Командование армии РФ прибегает к пыткам и убийствам собственных солдат.
- Дело против руководства 6-й мотострелковой дивизии РФ ведется по трем статьям Уголовного кодекса на фоне совершенных преступлений.
- Военные преступления в армии России следует разглашать для осознания угрозы, которую несет эта армия для мира и собственных граждан.
Что известно о преступлении, совершенном руководством 6-й мотострелковой дивизии РФ
Журналисты из собственных источников получили копию постановления Следственного комитета РФ.
В ней речь идет о том, что в прошлом году командиры этой дивизии не только отдавали приказы заключать в тюрьму и пытать своих военных, но и убили по меньшей мере семерых из них, в том числе и офицеров.
Расследователи проверили полученную информацию и убедились, что она правдива.
Как удалось узнать, убийство произошло утром 4 июля 2023 года. Именно тогда из оккупированной Попасной в Луганскую область выезжает "УАЗ Патриот", в котором находились девять российских оккупантов. Следует отметить, что только двое из них имели оружие.
На момент совершения преступления дивизией руководил Марат Оспанов с позывным "Гюрза". Жалобы на него со стороны солдат РФ посыпались почти сразу.
К примеру, военные с 1307 полка утверждали, что они являются "пушечным мясом".
Кроме того, воины также жаловались на "несносные условия службы": невозможно помыться, сходить за продуктами, приходится воевать на поломанной технике, с недостаточной экипировкой, нет эвакуации с поля боя.
Однако Оспанова это не остановило, и он приказал подчиненным задерживать и незаконно содержать военных, которые "нарушали военную дисциплину и отказывались выполнять приказы, а также совершали другие проступки".
Как удалось узнать журналистам, по состоянию на сегодняшний день дело против руководства 6 мотострелковой дивизии РФ ведут по трем статьям уголовного кодекса РФ: превышение служебных полномочий, незаконное лишение свободы и убийство.
Почему важно распространять информацию о военных преступлениях в армии РФ
Как отмечает редакция расследований "Суспільного", она никоим образом не сочувствует убитым их же командованием российским военным, ведь они с оружием в руках пришли на территорию нашего государства, чтобы убивать невинных людей.
Это расследование — лишь попытка сделать публичным преступления, которые страна-агрессорка пытается скрыть не только от собственных граждан, но и от всего цивилизованного мира.
Журналисты рассчитывают на то, что это заставит хотя бы часть россиян еще больше бояться собственной армии, а иностранцам позволит лучше понимать, с каким врагом воюют ВСУ уже более 10 лет.
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