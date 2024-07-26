Командування армії РФ катує та вбиває власних солдатів — розслідування

Про випадки, коли російські загарбники потрапляли під “дружній вогонь”, повідомлялося неодноразово. Однак, як виявилося, це не найгірше, на що здатні солдати РФ щодо своїх же вояк. Редакція “Суспільного” опублікувала масштабне розслідування, яке розкриває реальне ставлення російської армії та держави до власних військових.
Головні тези:
- Командування російської армії вдається до катувань та вбивств власних солдатів.
- Справа проти керівництва 6-ї мотострілецької дивізії РФ ведеться за трьома статтями кримінального кодексу на тлі вчинених злочинів.
- Військові злочини в армії Росії потрібно розголошувати для усвідомлення загрози, яку несе ця армія для світу та власних громадян.
Що відомо про злочин, який скоїло керівництво 6-ї мотострілецької дивізії РФ
Журналісти з власних джерел отримала копію постанови Слідчого комітету РФ.
У ній йшлося про те, що минулого року командири цієї дивізії не лише віддавали накази ув’язнювати та катувати своїх військових, а й вбили принаймні сімох із них, зокрема й офіцерів.
Розслідувачі перевірили отриману інформацію та переконалися, що вона правдива.
Як вдалося дізнатися, вбивство сталося вранці 4 липня 2023 року. Саме тоді з окупованої Попасної на Луганщині виїжджає "УАЗ Патріот", у якому знаходилися дев’ятеро російських окупантів. Варто зазначити, що лише двоє з них мали зброю.
На момент скоєння злочину дивізією керував Марата Оспанов з позивним "Гюрза". Скарги на нього з боку солдатів РФ посипалися майже одразу.
До прикладу, військові з 1307 полку бідкалися у відео, що вони є "гарматним мʼясом".
Окрім того, вояки також скаржилися на "нестерпні умови служби": неможливо помитися, сходити за продуктами, доводиться воювати на поламаній техніці, з недостатнім екіпіруванням, нема евакуації з поля бою.
Однак Оспанова це не зупинило й він наказав підлеглим затримувати та незаконно утримувати військових, які "порушували військову дисципліну і відмовлялися виконувати накази, а також вчиняли інші проступки".
Як вдалося дізнатися журналістам, станом на сьогодні справу проти керівництва 6 мотострілецької дивізії РФ ведуть за трьома статтями кримінального кодексу РФ: перевищення службових повноважень, незаконне позбавлення свободи та вбивство.
Чому важливо розповсюджувати інформацію про військові злочини в армії РФ
Як наголошує редакція розслідувань “Суспільного”, вона жодним чином не співчуває вбитим їхнім же командуванням російським військовим, адже вони зі зброєю в руках прийшли на територію нашої держави, щоб вбивати невинних людей.
Це розслідування — лише спроба зробити публічним ті злочини, які країна-агресорці намагається приховати не лише від власних громадян, а й від усього цивілізованого світу.
Журналісти розраховують на те, що це змусить хоча б частину росіян ще більше боятись власної армії, а іноземцям дасть можливість краще розуміти, з яким ворогом воюють ЗСУ уже понад 10 років.
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