Командування армії РФ катує та вбиває власних солдатів — розслідування

Про випадки, коли російські загарбники потрапляли під “дружній вогонь”, повідомлялося неодноразово. Однак, як виявилося, це не найгірше, на що здатні солдати РФ щодо своїх же вояк. Редакція “Суспільного” опублікувала масштабне розслідування, яке розкриває реальне ставлення російської армії та держави до власних військових.

Що відомо про злочин, який скоїло керівництво 6-ї мотострілецької дивізії РФ

Журналісти з власних джерел отримала копію постанови Слідчого комітету РФ.

У ній йшлося про те, що минулого року командири цієї дивізії не лише віддавали накази ув’язнювати та катувати своїх військових, а й вбили принаймні сімох із них, зокрема й офіцерів.

Розслідувачі перевірили отриману інформацію та переконалися, що вона правдива.

Як вдалося дізнатися, вбивство сталося вранці 4 липня 2023 року. Саме тоді з окупованої Попасної на Луганщині виїжджає "УАЗ Патріот", у якому знаходилися дев’ятеро російських окупантів. Варто зазначити, що лише двоє з них мали зброю.

УАЗ рухається до лінії фронту, у село Бахмутське Донецької області. Попереду ще одне авто, у ньому — троє чоловіків у формі. Близько сьомої ранку обидва автомобілі зупиняються біля приватного будинку. Сімох неозброєних з "Патріота" змушують спуститися до підвалу. Як тільки ті заходять, до приміщення летять п’ять гранат. Один з військових йде перевірити, чи всі його "побратими" загинули. Вцілілих дострілює з пістолета. Щоб приховати злочин, тіла чоловіків та УАЗ спалюють, — саме таким є стислий опис кримінальної справи проти керівництва 6-ї мотострілецької дивізії РФ. Поширити

На момент скоєння злочину дивізією керував Марата Оспанов з позивним "Гюрза". Скарги на нього з боку солдатів РФ посипалися майже одразу.

Марат Оспанов зі своєю дружиною (Фото: соцмережі)

До прикладу, військові з 1307 полку бідкалися у відео, що вони є "гарматним мʼясом".

Окрім того, вояки також скаржилися на "нестерпні умови служби": неможливо помитися, сходити за продуктами, доводиться воювати на поламаній техніці, з недостатнім екіпіруванням, нема евакуації з поля бою.

Однак Оспанова це не зупинило й він наказав підлеглим затримувати та незаконно утримувати військових, які "порушували військову дисципліну і відмовлялися виконувати накази, а також вчиняли інші проступки".

Прапорщик Євгєній Чуканов з дружиною Вікторією. Він був одним із тих, хто підривав гранати, щоб вбити сімох російських військових. (Фото: соцмережі)

Оспанов з метою залякування, бажаючи незаконним способом досягнути неухильного виконання наказів і підтримки військової дисципліни, створив організовану групу, в яку увійшли підлеглі йому військовозобов'язані, — йдеться у документі. Поширити

Як вдалося дізнатися журналістам, станом на сьогодні справу проти керівництва 6 мотострілецької дивізії РФ ведуть за трьома статтями кримінального кодексу РФ: перевищення службових повноважень, незаконне позбавлення свободи та вбивство.

Постанову про відкриття кримінальної справи підписав слідчий Сєргєй Шишов (Фото: suspilne.media)

Чому важливо розповсюджувати інформацію про військові злочини в армії РФ

Як наголошує редакція розслідувань “Суспільного”, вона жодним чином не співчуває вбитим їхнім же командуванням російським військовим, адже вони зі зброєю в руках прийшли на територію нашої держави, щоб вбивати невинних людей.

Це розслідування — лише спроба зробити публічним ті злочини, які країна-агресорці намагається приховати не лише від власних громадян, а й від усього цивілізованого світу.

Журналісти розраховують на те, що це змусить хоча б частину росіян ще більше боятись власної армії, а іноземцям дасть можливість краще розуміти, з яким ворогом воюють ЗСУ уже понад 10 років.