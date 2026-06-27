Brave International. Кабмін ухвалив єдині правила для міжнародних оборонних інновацій

Кабінет Міністрів запровадив Brave International — єдиний порядок і чіткі правила роботи з міжнародними партнерами для розвитку оборонних інновацій.
Головні тези:
- Ухвалені урядом єдині правила Brave International спрямовані на розвиток оборонних інновацій в Україні через співпрацю з міжнародними партнерами.
- Програма має загальний бюджет понад 100 млн євро та орієнтується на пошук нових технологій, залучення фінансування для українських стартапів та поглиблення співпраці з інноваційними екосистемами партнерів.
Кабмін запустив програму Brave International
Про це повідомила Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко. За її словами, рішення стосується вже анонсованих і майбутніх міжнародних ініціатив, зокрема UNITE Brave NATO, Brave Norway, Brave France, Brave Germany й Brave Lithuania.
Загальний бюджет перших міжнародних програм та інструментів підтримки в межах Brave International уже становить понад 100 млн євро.
Brave International має три ключові завдання:
пошук нових технологій і продуктів під актуальні потреби українського фронту;
залучення додаткового фінансування для підтримки українських оборонних стартапів;
поглиблення співпраці з інноваційними екосистемами партнерів і глибша інтеграція українського defense tech у глобальний ринок оборонних технологій.
Також вона додала, що подача на конкурси відкрита як для українських заявників, так і для закордонних компаній, а програма передбачає обовʼязкове тестування й перевірку всіх розробок в Україні на чинній платформі Test in Ukraine.
Завдяки запровадженому порядку кластер оборонних технологій Brave1 запустить перші спільні міжнародні конкурси вже найближчим часом.
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