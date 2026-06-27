Brave International. Кабмін ухвалив єдині правила для міжнародних оборонних інновацій
Категорія
Економіка
Дата публікації

Brave International. Кабмін ухвалив єдині правила для міжнародних оборонних інновацій

Юлія Свириденко
кабмін
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Кабінет Міністрів запровадив Brave International — єдиний порядок і чіткі правила роботи з міжнародними партнерами для розвитку оборонних інновацій.

Головні тези:

  • Ухвалені урядом єдині правила Brave International спрямовані на розвиток оборонних інновацій в Україні через співпрацю з міжнародними партнерами.
  • Програма має загальний бюджет понад 100 млн євро та орієнтується на пошук нових технологій, залучення фінансування для українських стартапів та поглиблення співпраці з інноваційними екосистемами партнерів.

Кабмін запустив програму Brave International

Про це повідомила Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко. За її словами, рішення стосується вже анонсованих і майбутніх міжнародних ініціатив, зокрема UNITE Brave NATO, Brave Norway, Brave France, Brave Germany й Brave Lithuania.

Воно дає "зелене світло" для швидкого запуску спільних грантових конкурсів у межах цих програм. Участь у них зможуть брати не лише українські компанії, а й розробники та стартапи з іноземних юрисдикцій.

Юлія Свириденко

Юлія Свириденко

Прем’єр-міністерка України

Загальний бюджет перших міжнародних програм та інструментів підтримки в межах Brave International уже становить понад 100 млн євро.

Brave International має три ключові завдання:

  • пошук нових технологій і продуктів під актуальні потреби українського фронту;

  • залучення додаткового фінансування для підтримки українських оборонних стартапів;

  • поглиблення співпраці з інноваційними екосистемами партнерів і глибша інтеграція українського defense tech у глобальний ринок оборонних технологій.

Програма Brave International передбачає створення спільних грантових фондів на засадах рівних внесків України й країни-партнера, паритетних наглядових рад та експертних комісій для прозорого розгляду й фахової оцінки заявок.

Також вона додала, що подача на конкурси відкрита як для українських заявників, так і для закордонних компаній, а програма передбачає обовʼязкове тестування й перевірку всіх розробок в Україні на чинній платформі Test in Ukraine.

Завдяки запровадженому порядку кластер оборонних технологій Brave1 запустить перші спільні міжнародні конкурси вже найближчим часом.

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