Brave International. Кабмин принял единые правила для международных оборонных инноваций

Кабинет Министров ввел Brave International – единый порядок и четкие правила работы с международными партнерами для развития оборонных инноваций.
Главные тезисы
- Кабмин принял единые правила Brave International для развития оборонных инноваций в Украине.
- Программа обладает бюджетом более 100 млн евро и ориентирована на поиск новых технологий и финансирование украинских стартапов.
Кабмин запустил программу Brave International
Об этом сообщила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко. По ее словам, решение касается уже анонсированных и будущих международных инициатив, в частности, UNITE Brave NATO, Brave Norway, Brave France, Brave Germany и Brave Lithuania.
Общий бюджет первых международных программ и инструментов поддержки в рамках Brave International уже составляет более 100 млн. евро.
Brave International имеет три ключевые задачи:
поиск новых технологий и продуктов для актуальных потребностей украинского фронта;
привлечение дополнительного финансирования для поддержки украинских оборонных стартапов;
углубление сотрудничества с инновационными экосистемами партнеров и более глубокая интеграция украинского defense tech в глобальный рынок оборонных технологий.
Она также добавила, что подача на конкурсы открыта как для украинских заявителей, так и для зарубежных компаний, а программа предусматривает обязательное тестирование и проверку всех разработок в Украине на действующей платформе Test in Ukraine.
Благодаря введенному порядку кластер оборонных технологий Brave1 запустит первые совместные международные конкурсы в ближайшее время.
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