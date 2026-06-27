Brave International. Кабмин принял единые правила для международных оборонных инноваций

Кабинет Министров ввел Brave International – единый порядок и четкие правила работы с международными партнерами для развития оборонных инноваций.

Кабмин запустил программу Brave International

Об этом сообщила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко. По ее словам, решение касается уже анонсированных и будущих международных инициатив, в частности, UNITE Brave NATO, Brave Norway, Brave France, Brave Germany и Brave Lithuania.

Он дает "зеленый свет" для быстрого запуска совместных грантовых конкурсов в рамках этих программ. Участие в них смогут принимать не только украинские компании, но и разработчики и стартапы иностранных юрисдикций. Юлия Свириденко Премьер-министр Украины

Общий бюджет первых международных программ и инструментов поддержки в рамках Brave International уже составляет более 100 млн. евро.

Brave International имеет три ключевые задачи:

поиск новых технологий и продуктов для актуальных потребностей украинского фронта;

привлечение дополнительного финансирования для поддержки украинских оборонных стартапов;

углубление сотрудничества с инновационными экосистемами партнеров и более глубокая интеграция украинского defense tech в глобальный рынок оборонных технологий.

Программа Brave International предусматривает создание общих грантовых фондов на основе равных взносов Украины и страны-партнера, паритетных наблюдательных советов и экспертных комиссий для прозрачного рассмотрения и профессиональной оценки заявок. Поделиться

Она также добавила, что подача на конкурсы открыта как для украинских заявителей, так и для зарубежных компаний, а программа предусматривает обязательное тестирование и проверку всех разработок в Украине на действующей платформе Test in Ukraine.