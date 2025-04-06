Британців закликали екстрено зібрати "набір виживання" — що відбувається

Журналісти від своїх інсайдерів у секторі безпеки та розвідки дізналися про те, що британцям порадили підготувати "набір для виживання" на 72 години на тлі загрози саботажу енергетичних мереж з боку країни-агресорки Росії.

Що відбувається у Британії

Згідно з даними британської влади, Росія може саботувати їхні енергетичні трубопроводи.

На цьому тлі громадян країни закликали підготуватися до можливих відключень електроенергії та завбачливо подбати про наявність "набору для виживання" на 72 години.

Паніка у Британії почалася після виявлення російського розвідувального корабля "Янтарь" у Північному морі.

Саме це наштовхнуло офіційний Лондон на думку про те, що Росія може здійснити атаку на енергетичну інфраструктуру країни.

Захист підводних енергетичних мереж також стане частиною Урядового огляду стратегічної оборони, а посилене побоювання щодо російських диверсій підвищило рівень безпекових заходів. Поширити

На тлі останніх подій експерти закликали британські домогосподарства зібрати набір для виживання, який включає воду, їжу, ліки та інші необхідні речі.