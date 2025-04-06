Британцев призвали экстренно собрать "набор выживания"— что происходит

Журналисты от своих инсайдеров в секторе безопасности и разведки узнали, что британцам посоветовали подготовить "набор для выживания" на 72 часа на фоне угрозы саботажа энергетических сетей со стороны страны-агрессорки России.

Что происходит в Британии

Согласно данным британских властей, Россия может саботировать их энергетические трубопроводы.

На этом фоне граждан страны призвали подготовиться к возможным отключениям электроэнергии и предусмотрительно позаботиться о наличии "набора для выживания" на 72 часа.

Паника в Британии началась после обнаружения российского разведывательного корабля "Янтарь" в Северном море.

Именно это натолкнуло официальный Лондон на мысль о том, что Россия может совершить атаку на энергетическую инфраструктуру страны.

Защита подводных энергетических сетей также станет частью Правительственного обзора стратегической обороны, а усиленное опасение по поводу российских диверсий повысило уровень мер безопасности. Поделиться

На фоне последних событий эксперты призвали британские домохозяйства собрать набор для выживания, включающий в себя воду, еду, лекарства и другие необходимые вещи.