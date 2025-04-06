Британцев призвали экстренно собрать "набор выживания"— что происходит

Журналисты от своих инсайдеров в секторе безопасности и разведки узнали, что британцам посоветовали подготовить "набор для выживания" на 72 часа на фоне угрозы саботажа энергетических сетей со стороны страны-агрессорки России.
Главные тезисы
- Повышенный уровень безопасности и меры по защите энергетической инфраструктуры стали приоритетом правительственной стратегии обороны Британии.
- Эксперты рекомендуют британским домохозяйствам подготовить набор для выживания, включающий воду, еду, лекарства и другие необходимые вещи.
Что происходит в Британии
Согласно данным британских властей, Россия может саботировать их энергетические трубопроводы.
На этом фоне граждан страны призвали подготовиться к возможным отключениям электроэнергии и предусмотрительно позаботиться о наличии "набора для выживания" на 72 часа.
Паника в Британии началась после обнаружения российского разведывательного корабля "Янтарь" в Северном море.
Именно это натолкнуло официальный Лондон на мысль о том, что Россия может совершить атаку на энергетическую инфраструктуру страны.
На фоне последних событий эксперты призвали британские домохозяйства собрать набор для выживания, включающий в себя воду, еду, лекарства и другие необходимые вещи.
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