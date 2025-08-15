Британія готова ввести війська на територію України — за якої умови
Категорія
Світ
Дата публікації

Британія готова ввести війська на територію України — за якої умови

Британія
Джерело:  BBC

Міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що країна готова "ввести війська на територію України" для зміцнення режиму припинення вогню, якщо такої угоди буде досягнуто.

Головні тези:

  • Британія готова ввести війська на територію України для підтримки режиму припинення вогню.
  • Умовою для введення британських військ є досягнення відповідної угоди.
  • Велика Британія активно підтримує Україну як на полі бою, так і в переговорах.

Британія введе війська на територію України: коли саме

Ми готові ввести британські війська на територію України, — підкреслив він.

Гілі відкинув думку про те, що Велика Британія нібито обмежується роллю "спостерігача".

Ні, роль Великої Британії полягає в тому, щоб підтримувати Україну на полі бою і в переговорах, а також готуватися, як ми робили дотепер, очолюючи тридцять інших країн у військовому плануванні припинення вогню і забезпеченні миру через те, що ми називаємо Коаліцією охочих.

Джон Гілі

Джон Гілі

Міністр оборони Британії

Понад 200 військових планувальників коаліції розробляли детальні сценарії дій на випадок припинення вогню.

Гілі додав, що уряд Великої Британії готовий посилити економічні санкції проти Росії, якщо на зустрічі на Алясці російський диктатор Володимир Путін покаже, що налаштований не серйозно.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Британія надасть Україні 350 ракет ППО ASRAAM за кошти заморожених активів РФ
ASRAAM
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Британія запровадила санкції проти ГРУ через гібридні операції Росії — хто у списках
Уряд Великої Британії
Британія
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Британія знизила "граничну ціну" на російську нафту — до чого це призведе
Уряд Великої Британії
Британія

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?