Британія готова ввести війська на територію України — за якої умови

Міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що країна готова "ввести війська на територію України" для зміцнення режиму припинення вогню, якщо такої угоди буде досягнуто.
Головні тези:
- Британія готова ввести війська на територію України для підтримки режиму припинення вогню.
- Умовою для введення британських військ є досягнення відповідної угоди.
- Велика Британія активно підтримує Україну як на полі бою, так і в переговорах.
Британія введе війська на територію України: коли саме
Ми готові ввести британські війська на територію України, — підкреслив він.
Гілі відкинув думку про те, що Велика Британія нібито обмежується роллю "спостерігача".
Понад 200 військових планувальників коаліції розробляли детальні сценарії дій на випадок припинення вогню.
