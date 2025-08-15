Британия готова ввести войска на территорию Украины — при каком условии

Нет, роль Великобритании состоит в том, чтобы поддерживать Украину на поле боя и в переговорах, а также готовиться, как мы делали до сих пор, возглавляя тридцать других стран в военном планировании прекращения огня и обеспечении мира из-за того, что мы называем Коалицией желающих.