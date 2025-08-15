Британия готова ввести войска на территорию Украины — при каком условии
Британия готова ввести войска на территорию Украины — при каком условии

Британия
Источник:  BBC

Министр обороны Британии Джон Гили заявил, что страна готова "ввести войска на территорию Украины" для укрепления режима прекращения огня, если такое соглашение будет достигнуто.

Главные тезисы

  • Британия готова ввести войска на территорию Украины для укрепления режима прекращения огня при достижении соглашения.
  • Условием для введения британских войск является достижение соответствующего соглашения между сторонами конфликта.
  • Основная роль Великобритании заключается в поддержании Украины как на поле боя, так и в переговорах, а также в участии в военном планировании прекращения огня.

Британия введет войска на территорию Украины: когда именно

Мы готовы ввести британские войска на территорию Украины, подчеркнул он.

Гили отверг мнение о том, что Великобритания якобы ограничивается ролью "наблюдателя".

Нет, роль Великобритании состоит в том, чтобы поддерживать Украину на поле боя и в переговорах, а также готовиться, как мы делали до сих пор, возглавляя тридцать других стран в военном планировании прекращения огня и обеспечении мира из-за того, что мы называем Коалицией желающих.

Джон Гилли

Джон Гилли

Министр обороны Британии

Более 200 военных планировщиков коалиции разрабатывали подробные сценарии действий на случай прекращения огня.

Гили добавил, что правительство Великобритании готово усилить экономические санкции против России, если на встрече на Аляске российский диктатор Владимир Путин покажет, что настроен не серьезно.

