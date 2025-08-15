Британия готова ввести войска на территорию Украины — при каком условии

Министр обороны Британии Джон Гили заявил, что страна готова "ввести войска на территорию Украины" для укрепления режима прекращения огня, если такое соглашение будет достигнуто.
Главные тезисы
- Британия готова ввести войска на территорию Украины для укрепления режима прекращения огня при достижении соглашения.
- Условием для введения британских войск является достижение соответствующего соглашения между сторонами конфликта.
- Основная роль Великобритании заключается в поддержании Украины как на поле боя, так и в переговорах, а также в участии в военном планировании прекращения огня.
Британия введет войска на территорию Украины: когда именно
Мы готовы ввести британские войска на территорию Украины, подчеркнул он.
Гили отверг мнение о том, что Великобритания якобы ограничивается ролью "наблюдателя".
Более 200 военных планировщиков коалиции разрабатывали подробные сценарии действий на случай прекращения огня.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-