Британія надасть понад 200 млн дол на пакет американської зброї для України

Британія виділила пакет фінансування на закупівлю американської зброї для України. Країна приєднується до програми PURL.
Головні тези:
- Британія надає понад 200 млн дол на пакет американської зброї для України у рамках програми PURL.
- Програма PURL була створена для продовження постачання американського озброєння ЗСУ та включає пріоритетні системи протиповітряної оборони.
- Цей крок є важливим у контексті жорстокого наступу російського диктатора Володимира Путіна на Україну.
Британія приєдналася до програми PURL
Про це в коментарі Politico заявив міністр оборони Британії Джон Гілі.
Двоє неназваних дипломатів НАТО розповіли виданню, що наразі три чверті з 32 членів альянсу зобов'язалися приєднатися до схеми.
Австралія і Нова Зеландія також приєдналися, а Японія, як очікується, оголосить про надання нелетальної допомоги.
Програма PURL (Prioritized Ukraine Requirements List — Список пріоритетних потреб України) була створена влітку 2025 року як механізм для продовження постачання американського озброєння ЗСУ.
Її особливість полягає в тому, що в разі припинення прямої безоплатної допомоги від Вашингтона, Білий дім погоджується продавати свою зброю і технології, але оплату за них здійснюють інші союзники по НАТО і партнери. Пріоритетом закупівель є критично важливі системи протиповітряної оборони і ракети до них.
Минулого року на програму PURL західні партнери України виділили близько 5 млрд дол.
