Британія надасть понад 200 млн дол на пакет американської зброї для України
Британія
Read in English
Джерело:  Politico

Британія виділила пакет фінансування на закупівлю американської зброї для України. Країна приєднується до програми PURL.

Головні тези:

  • Британія надає понад 200 млн дол на пакет американської зброї для України у рамках програми PURL.
  • Програма PURL була створена для продовження постачання американського озброєння ЗСУ та включає пріоритетні системи протиповітряної оборони.
  • Цей крок є важливим у контексті жорстокого наступу російського диктатора Володимира Путіна на Україну.

Британія приєдналася до програми PURL

Про це в коментарі Politico заявив міністр оборони Британії Джон Гілі.

Я радий підтвердити, що Велика Британія виділяє 150 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 205 млн дол — ред.) на PURL. Разом ми повинні надати Україні критично необхідну протиповітряну оборону у відповідь на жорстокий наступ Путіна.

Джон Гілі

Джон Гілі

Міністр оборони БРитанії

Двоє неназваних дипломатів НАТО розповіли виданню, що наразі три чверті з 32 членів альянсу зобов'язалися приєднатися до схеми.

Австралія і Нова Зеландія також приєдналися, а Японія, як очікується, оголосить про надання нелетальної допомоги.

Програма PURL (Prioritized Ukraine Requirements List — Список пріоритетних потреб України) була створена влітку 2025 року як механізм для продовження постачання американського озброєння ЗСУ.

Її особливість полягає в тому, що в разі припинення прямої безоплатної допомоги від Вашингтона, Білий дім погоджується продавати свою зброю і технології, але оплату за них здійснюють інші союзники по НАТО і партнери. Пріоритетом закупівель є критично важливі системи протиповітряної оборони і ракети до них.

Минулого року на програму PURL західні партнери України виділили близько 5 млрд дол.

