Британія надасть понад 200 млн дол на пакет американської зброї для України

Британія виділила пакет фінансування на закупівлю американської зброї для України. Країна приєднується до програми PURL.

Британія приєдналася до програми PURL

Про це в коментарі Politico заявив міністр оборони Британії Джон Гілі.

Я радий підтвердити, що Велика Британія виділяє 150 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 205 млн дол — ред.) на PURL. Разом ми повинні надати Україні критично необхідну протиповітряну оборону у відповідь на жорстокий наступ Путіна. Джон Гілі Міністр оборони БРитанії

Двоє неназваних дипломатів НАТО розповіли виданню, що наразі три чверті з 32 членів альянсу зобов'язалися приєднатися до схеми.

Австралія і Нова Зеландія також приєдналися, а Японія, як очікується, оголосить про надання нелетальної допомоги.

Програма PURL (Prioritized Ukraine Requirements List — Список пріоритетних потреб України) була створена влітку 2025 року як механізм для продовження постачання американського озброєння ЗСУ.

Її особливість полягає в тому, що в разі припинення прямої безоплатної допомоги від Вашингтона, Білий дім погоджується продавати свою зброю і технології, але оплату за них здійснюють інші союзники по НАТО і партнери. Пріоритетом закупівель є критично важливі системи протиповітряної оборони і ракети до них.

Минулого року на програму PURL західні партнери України виділили близько 5 млрд дол.