Британия предоставит более 200 млн долл на пакет американского оружия для Украины

Великобритания выделила пакет финансирования на закупку американского оружия для Украины. Страна подключается к программе PURL.

Великобритания присоединилась к программе PURL

Об этом в комментарии Politico заявил министр обороны Великобритании Джон Гили.

Я рад подтвердить, что Великобритания выделяет 150 миллионов фунтов стерлингов (около 205 млн долл. — ред.) на PURL. Вместе мы должны предоставить Украине критически необходимую противовоздушную оборону в ответ на жестокое наступление Путина. Джон Гилли Министр обороны Британии

Двое неназванных дипломатов НАТО рассказали, что в настоящее время три четверти из 32 членов альянса обязались присоединиться к схеме.

Австралия и Новая Зеландия также присоединились, а Япония, как ожидается, объявит о нелетальной помощи.

Программа PURL (Prioritized Ukraine Requirements List — Список приоритетных потребностей Украины) была создана летом 2025 как механизм для продолжения поставок американского вооружения ВСУ.

Ее особенность состоит в том, что в случае прекращения прямой бесплатной помощи от Вашингтона, Белый дом соглашается продавать свое оружие и технологии, но оплату за них осуществляют другие союзники по НАТО и партнеры. Приоритетом закупок являются критически важные системы противовоздушной обороны и ракеты к ним.

В прошлом году на программу PURL западные партнеры Украины выделили около 5 млрд долларов.