Британия предоставит более 200 млн долл на пакет американского оружия для Украины

Великобритания выделила пакет финансирования на закупку американского оружия для Украины. Страна подключается к программе PURL.
Главные тезисы
- Великобритания выделит более 200 млн долларов на закупку американского оружия для Украины в рамках программы PURL.
- Программа PURL создана для продолжения поставок американского вооружения ВСУ с упором на системы противовоздушной обороны.
Великобритания присоединилась к программе PURL
Об этом в комментарии Politico заявил министр обороны Великобритании Джон Гили.
Двое неназванных дипломатов НАТО рассказали, что в настоящее время три четверти из 32 членов альянса обязались присоединиться к схеме.
Австралия и Новая Зеландия также присоединились, а Япония, как ожидается, объявит о нелетальной помощи.
Программа PURL (Prioritized Ukraine Requirements List — Список приоритетных потребностей Украины) была создана летом 2025 как механизм для продолжения поставок американского вооружения ВСУ.
Ее особенность состоит в том, что в случае прекращения прямой бесплатной помощи от Вашингтона, Белый дом соглашается продавать свое оружие и технологии, но оплату за них осуществляют другие союзники по НАТО и партнеры. Приоритетом закупок являются критически важные системы противовоздушной обороны и ракеты к ним.
В прошлом году на программу PURL западные партнеры Украины выделили около 5 млрд долларов.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-