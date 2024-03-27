Британія не змогла б воювати з Росією довше двох місяців — The Telegraph

Британські військові не зможуть воювати з Росією довше двох місяців. Британія не має на це необхідних ресурсів.

Британські війська не готові до довгої війни з РФ

The Telegraph передає, що це визнав заступник керівника штабу оборони Великої Британії генерал-лейтенант Роб Маговен.

Велика Британія не змогла б воювати з РФ більш як два місяці, визнав заступник керівника штабу оборони країни, — пише видання. Поширити

За словами Магована, збройним силам Британії у можливих майбутніх війнах доведеться справлятися з «операційним ризиком», пов’язаним з відсутністю потрібних ресурсів.

Заява пролунала після того, як міністр оборони Британії Грант Шеппс сказав депутатам, що він лобіював у Ріші Сунака та Джеремі Ханта, щоб у новому бюджеті виділили більше грошей на оборону, але не домігся забезпечити збільшення витрат.

Ми дуже чітко заявили, що сума грошей, яку ми зараз витрачаємо на боєприпаси... яка є значною... не відповідає, у всіх сферах загрозам, з якими ми стикаємося. Ми чітко дали зрозуміти, що нам потрібно витрачати більше грошей, понад рекордну програму, на те, що ми називаємо інтегрованою протиракетною обороною. Роб Маговен Заступник керівника штабу оборони Великої Британії

Маговен сказав це, виступаючи перед членами парламенту в комітеті з питань оборони Палати громад.

Коли колишній міністр збройних сил Марк Франсуа сказав йому, що Велика Британія «не може битися з [Володимиром] Путіним більше ніж пару місяців у повномасштабній стрілянині, тому що у нас немає боєприпасів і запасів обладнання для цього», — Маговен визнав, що це правда.

Шаппс додав, що будь-який такий конфлікт буде вестися разом із союзниками по НАТО, які можуть колективно перевершити Росію.