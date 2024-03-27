Британія не змогла б воювати з Росією довше двох місяців — The Telegraph

Британські військові не зможуть воювати з Росією довше двох місяців. Британія не має на це необхідних ресурсів.
Британські війська не готові до довгої війни з РФ
The Telegraph передає, що це визнав заступник керівника штабу оборони Великої Британії генерал-лейтенант Роб Маговен.
За словами Магована, збройним силам Британії у можливих майбутніх війнах доведеться справлятися з «операційним ризиком», пов’язаним з відсутністю потрібних ресурсів.
Заява пролунала після того, як міністр оборони Британії Грант Шеппс сказав депутатам, що він лобіював у Ріші Сунака та Джеремі Ханта, щоб у новому бюджеті виділили більше грошей на оборону, але не домігся забезпечити збільшення витрат.
Маговен сказав це, виступаючи перед членами парламенту в комітеті з питань оборони Палати громад.
Коли колишній міністр збройних сил Марк Франсуа сказав йому, що Велика Британія «не може битися з [Володимиром] Путіним більше ніж пару місяців у повномасштабній стрілянині, тому що у нас немає боєприпасів і запасів обладнання для цього», — Маговен визнав, що це правда.
Шаппс додав, що будь-який такий конфлікт буде вестися разом із союзниками по НАТО, які можуть колективно перевершити Росію.
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