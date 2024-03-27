Британские военные не смогут воевать с Россией дольше двух месяцев. Британия не имеет на это необходимых ресурсов.
Британские войска не готовы к долгой войне с РФ
The Telegraph передает, что это признал заместитель руководителя штаба обороны Великобритании генерал-лейтенант Роб Маговен.
По словам Магована, вооруженным силам Британии в предстоящих войнах придется справляться с «операционным риском», связанным с отсутствием нужных ресурсов.
Заявление прозвучало после того, как министр обороны Британии Грант Шеппс сказал депутатам, что лоббировал у Риши Сунака и Джереми Ханта, чтобы в новом бюджете выделили больше денег на оборону, но не добился обеспечения увеличения расходов.
Маговен сказал это, выступая перед членами парламента в комитете по обороне Палаты общин.
Когда бывший министр вооруженных сил Марк Франсуа сказал ему, что Великобритания «не может сразиться с [Владимиром] Путиным больше пару месяцев в полномасштабной стрельбе, потому что у нас нет боеприпасов и запасов оборудования для этого», — Маговен признал, что это правда.
Шаппс добавил, что любой такой конфликт будет вестись вместе с союзниками по НАТО, которые могут коллективно превзойти Россию.
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