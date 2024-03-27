Британские военные не смогут воевать с Россией дольше двух месяцев. Британия не имеет на это необходимых ресурсов.

Британские войска не готовы к долгой войне с РФ

The Telegraph передает, что это признал заместитель руководителя штаба обороны Великобритании генерал-лейтенант Роб Маговен.

Великобритания не смогла бы воевать с РФ более двух месяцев, признал замруководителя штаба обороны страны, — пишет издание. Поделиться

По словам Магована, вооруженным силам Британии в предстоящих войнах придется справляться с «операционным риском», связанным с отсутствием нужных ресурсов.

Заявление прозвучало после того, как министр обороны Британии Грант Шеппс сказал депутатам, что лоббировал у Риши Сунака и Джереми Ханта, чтобы в новом бюджете выделили больше денег на оборону, но не добился обеспечения увеличения расходов.

Мы очень четко заявили, что сумма денег, которую мы сейчас тратим на боеприпасы... которая значительна... не отвечает, во всех сферах угрозам, с которыми мы сталкиваемся. Мы четко дали понять, что нам нужно тратить больше денег, сверх рекордной программы, на то, что мы называем интегрированной противоракетной обороной. Роб Маговэн Заместитель руководителя штаба обороны Великобритании

Маговен сказал это, выступая перед членами парламента в комитете по обороне Палаты общин.

Когда бывший министр вооруженных сил Марк Франсуа сказал ему, что Великобритания «не может сразиться с [Владимиром] Путиным больше пару месяцев в полномасштабной стрельбе, потому что у нас нет боеприпасов и запасов оборудования для этого», — Маговен признал, что это правда.

Шаппс добавил, что любой такой конфликт будет вестись вместе с союзниками по НАТО, которые могут коллективно превзойти Россию.