Британія планує революційну оборонну реформу на тлі війни РФ проти України

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер анонсував масштабну військову модернізацію у відповідь на зростання глобальної загрози.

Британія переходить у режим “бойової готовності” — Стармер

Про це він заявив на пресконференції.

За його словами, уряд планує побудувати до 12 нових ударних підводних човнів та інвестувати мільярди фунтів у ядерну зброю, безпілотники та цифрові технології.

Він заявив, що збройні сили Великої Британії повинні перейти до "бойової готовності" протягом наступних кількох років.

Стармер назвав нинішню загрозу серйознішою і непередбачуваною, ніж за часів Холодної війни, вказуючи на війну в Україні, нові ядерні ризики, кібератаки та посилену російську агресію.

Коли нам загрожують держави з потужними арміями, найкращим стримувальним фактором є демонстрація власної готовності зберігати мир, якщо потрібно, силою. Кір Стармер Прем’єр-міністр Британії

Військова стратегія також передбачає закупівлю до 7 тис одиниць далекобійної зброї британського виробництва та створення нового кіберкомандування.

Окрім цього, понад 1,5 млрд фунтів будуть виділені на покращення житла для військових, щоб стимулювати набір і утримання особового складу армії, чисельність якої знизилася до найнижчого рівня за два століття. Поширити

Ця стратегія з’явилася на тлі посилення військової напруги через війну в Україні, зміну позиції США в Європі та загострення глобальних конфліктів. Вона має зміцнити обороноздатність країни у світі, що швидко змінюється.