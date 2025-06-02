Британія планує революційну оборонну реформу на тлі війни РФ проти України

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер анонсував масштабну військову модернізацію у відповідь на зростання глобальної загрози.
Головні тези:
- Британія збирається побудувати до 12 нових ударних підводних човнів та вкладатиме мільярди фунтів у ядерну зброю, безпілотники та цифрові технології.
- Британські збройні сили переходять у режим “бойової готовності” відповідно до зростання глобальних загроз.
- Британія планує закупити до 7 тисяч одиниць далекобійної зброї та створити нове кіберкомандування для підвищення обороноздатності.
Британія переходить у режим “бойової готовності” — Стармер
Про це він заявив на пресконференції.
За його словами, уряд планує побудувати до 12 нових ударних підводних човнів та інвестувати мільярди фунтів у ядерну зброю, безпілотники та цифрові технології.
Він заявив, що збройні сили Великої Британії повинні перейти до "бойової готовності" протягом наступних кількох років.
Стармер назвав нинішню загрозу серйознішою і непередбачуваною, ніж за часів Холодної війни, вказуючи на війну в Україні, нові ядерні ризики, кібератаки та посилену російську агресію.
Військова стратегія також передбачає закупівлю до 7 тис одиниць далекобійної зброї британського виробництва та створення нового кіберкомандування.
Ця стратегія з’явилася на тлі посилення військової напруги через війну в Україні, зміну позиції США в Європі та загострення глобальних конфліктів. Вона має зміцнити обороноздатність країни у світі, що швидко змінюється.
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