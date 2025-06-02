Великобритания планирует революционную оборонную реформу на фоне войны РФ против Украины
Категория
Мир
Дата публикации

Великобритания планирует революционную оборонную реформу на фоне войны РФ против Украины

Британия
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Источник:  Bloomberg

Премьер-министр Британии Кир Стармер анонсировал масштабную военную модернизацию в ответ на рост глобальной угрозы.

Главные тезисы

  • Британия готовится к реформе оборонной стратегии в ответ на усиление глобальных угроз.
  • Планы включают постройку 12 новых ударных подлодок и инвестиции в ядерное оружие и цифровые технологии.
  • Британские вооруженные силы переходят в режим 'боевой готовности' для укрепления обороноспособности страны.

Британия переходит в режим боевой готовности — Стармер

Об этом он заявил на пресс-конференции.

По его словам, правительство планирует построить до 12 новых ударных подлодок и инвестировать миллиарды фунтов в ядерное оружие, беспилотники и цифровые технологии.

Он заявил, что вооруженные силы Великобритании должны перейти к "боевой готовности" в течение следующих нескольких лет.

Стармер назвал нынешнюю угрозу более серьезной и непредсказуемой, чем при Холодной войне, указывая на войну в Украине, новые ядерные риски, кибератаки и усиленную российскую агрессию.

Когда нам угрожают государства с мощными армиями, лучшим сдерживающим фактором является демонстрация собственной готовности сохранять мир, если нужно, силой.

Кир Стармер

Кир Стармер

Премьер-министр Британии

Военная стратегия также предусматривает закупку до 7 тыс. единиц дальнобойного оружия британского производства и создание нового киберкомандования.

Кроме того, более 1,5 млрд фунтов будут выделены на улучшение жилья для военных, чтобы стимулировать набор и содержание личного состава армии, численность которой снизилась до самого низкого уровня за два столетия.

Эта стратегия появилась на фоне усиления военного напряжения из-за войны в Украине, изменения позиции США в Европе и обострения глобальных конфликтов. Она должна укрепить обороноспособность страны в быстро меняющемся мире.

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