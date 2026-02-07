Британія планує захоплювати судна тіньового флоту з орбіти РФ — інсайдери
Британія може оголосити “війну” проросійському тіньовому флоту
Read in English
Джерело:  The Guardian

Як вдалося дізнатися інсайдерам The Guardian, офіційний Лондон наказав своїм військовим захоплювати пов'язані з Росією танкери тіньового флоту, хоча й розуміє, що може стати новим витком ескалації у відносинах із Московою.

Головні тези:

  • Наразі в експлуатації залишається понад 200 суден тіньового флоту з російської орбіти.
  • Попри це, основний російський флот під власним прапором також продовжує збільшуватися.

Британія може оголосити “війну” проросійському тіньовому флоту

За словами інсайдерів, різні військові сценарії захоплення обговорювалися не лиша між британськими посадовцями, а й з членами НАТО.

Так, відомо, що в січні Королівська морська піхота скликала брифінг для британських парламентаріїв і пеерів.

У центрі уваги була загроза з боку РФ, а також поточна ситуація в Арктиці і Крайній Півночі.

Один із присутніх сказав, що морські піхотинці "з нетерпінням чекають" наказу про захоплення судна".

Що важливо розуміти, лише протягом минулого місяця в Ла-Манші або Балтійському морі зафіксували кілька десятків суден тіньового флоту, які використовують фальшиві або підроблені прапори.

Багато з них пов'язані з експортом російської нафти, в основному морським шляхом до Китаю, Індії та Туреччини.

Наразі важко сказати, що наскільки захоплення одного або двох суден тіньового флоту завдасть шкоди економіці РФ, однак Британія готова до рішучих дій, попри ризик ескалації.

