Британия планирует захватывать суда теневого флота — инсайдеры

Как удалось узнать инсайдерам The Guardian, официальный Лондон отдал приказ своим военным захватывать связанные с Россией танкеры теневого флота, хотя и понимает, что может стать новым витком эскалации в отношениях с Московой.
Главные тезисы
- В настоящее время в эксплуатации остается более 200 судов теневого флота с российской орбиты.
- Несмотря на это, основной российский флот под собственным флагом продолжает увеличиваться.
Британия может объявить "войну" пророссийскому теневому флоту
По словам инсайдеров, разные военные сценарии захвата обсуждались не только между британскими чиновниками, но и с членами НАТО.
Так, известно, что в январе Королевская морская пехота созвала брифинг для британских парламентариев и пееров.
В центре внимания была угроза со стороны РФ, а также текущая ситуация в Арктике и Крайнем Севере.
Что важно понимать, только в течение прошлого месяца в Ла-Манше или Балтийском море зафиксировали несколько десятков судов теневого флота, использующих фальшивые или поддельные флаги.
В настоящее время трудно сказать, насколько сильно захват одного или двух судов теневого флота нанесет ущерб экономике РФ, однако Британия готова к решительным действиям, несмотря на риск эскалации.
