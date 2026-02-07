Британия планирует захватывать суда теневого флота — инсайдеры

Как удалось узнать инсайдерам The Guardian, официальный Лондон отдал приказ своим военным захватывать связанные с Россией танкеры теневого флота, хотя и понимает, что может стать новым витком эскалации в отношениях с Московой.

Британия может объявить "войну" пророссийскому теневому флоту

По словам инсайдеров, разные военные сценарии захвата обсуждались не только между британскими чиновниками, но и с членами НАТО.

Так, известно, что в январе Королевская морская пехота созвала брифинг для британских парламентариев и пееров.

В центре внимания была угроза со стороны РФ, а также текущая ситуация в Арктике и Крайнем Севере.

Один из собравшихся сказал, что морские пехотинцы "с нетерпением ждут" приказа о захвате судна". Поделиться

Что важно понимать, только в течение прошлого месяца в Ла-Манше или Балтийском море зафиксировали несколько десятков судов теневого флота, использующих фальшивые или поддельные флаги.

Многие из них связаны с экспортом российской нефти, в основном морским путем в Китай, Индию и Турцию. Поделиться

В настоящее время трудно сказать, насколько сильно захват одного или двух судов теневого флота нанесет ущерб экономике РФ, однако Британия готова к решительным действиям, несмотря на риск эскалации.