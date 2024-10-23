Британія виділила 155 млн дол для захисту українських суден від атак РФ

Велика Британія виділяє додатково 155 млн дол для підтримки Коаліції з морських можливостей. Нове фінансування виділяють на тлі посилення атак РФ по українських портах в Чорному морі.
Головні тези:
- Британія надає 155 млн доларів для підтримки українських суден у зв'язку зі зростанням ракетних атак РФ у Чорному морі.
- Партнерство з Британією та Норвегією сприяє підтримці військово-морських сил України через постачання морських дронів та іншого обладнання.
- Росія здійснює ракетні атаки на українську портову інфраструктуру з метою завдання шкоди економіці та експорту України.
- Окупанти внаслідок ракетних обстрілів зруйнували десятки портових споруд та пошкодили сотні цивільних суден, поранивши десятки людей.
Британія допоможе Україні захистити судна від атак Кремля
Як повідомляє уряд Британії, Лондон активно шукає партнерів для спільного фінансування постачання сотень морських безпілотників і радарів спостереження, щоб гарантувати безпеку цього важливого коридору.
Також зазначається, що Британія та Норвегія також спільно виділяють 100 мільйонів фунтів стерлінгів для фінансування сотень нових проєктів.
Серед недавніх поставок — всюдиходи, рейдові катери, протикорабельні ракети та сотні тисяч набоїв для кулеметів.
Чому РФ посилила атаки на портову інфраструктуру України
Наразі країна-агресорка Росія робить все можливе, щоб нашкодити економіці України та її експорту. Саме з цією метою РФ посилила ракетні атаки на Одесу, українську портову інфраструктуру і цивільні судна в Чорному морі.
Журналісти наголошують, що росіяни у більшості випадків цілилися у судна "під прапорами невеликих країн, які навряд чи вживуть заходів у відповідь проти Росії".
Що також важливо розуміти, протягом понад 2,5 років повномасштабної війни окупанти знищили або пошкодили близько 300 портових споруд в Одеській області.
Протягом останніх місяців Росія здійснила близько 60 обстрілів по портовій інфраструктурі, пошкодивши 22 цивільних судна і 177 одиниць техніки, і поранивши до 80 цивільних (співробітників логістичних компаній, членів екіпажів і працівників портів).
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