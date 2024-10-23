Британія виділила 155 млн дол для захисту українських суден від атак РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Британія виділила 155 млн дол для захисту українських суден від атак РФ

Уряд Великої Британії
Британія виділила 155 млн дол для захисту українських суден від атак РФ

Велика Британія виділяє додатково 155 млн дол для підтримки Коаліції з морських можливостей. Нове фінансування виділяють на тлі посилення атак РФ по українських портах в Чорному морі.

Головні тези:

  • Британія надає 155 млн доларів для підтримки українських суден у зв'язку зі зростанням ракетних атак РФ у Чорному морі.
  • Партнерство з Британією та Норвегією сприяє підтримці військово-морських сил України через постачання морських дронів та іншого обладнання.
  • Росія здійснює ракетні атаки на українську портову інфраструктуру з метою завдання шкоди економіці та експорту України.
  • Окупанти внаслідок ракетних обстрілів зруйнували десятки портових споруд та пошкодили сотні цивільних суден, поранивши десятки людей.

Британія допоможе Україні захистити судна від атак Кремля

Як повідомляє уряд Британії, Лондон активно шукає партнерів для спільного фінансування постачання сотень морських безпілотників і радарів спостереження, щоб гарантувати безпеку цього важливого коридору.

Коаліція з морських можливостей, очолювана Британією та Норвегією, відіграє ключову роль у підтримці військово-морських сил України, включаючи оснащення флоту морськими дронами.

Також зазначається, що Британія та Норвегія також спільно виділяють 100 мільйонів фунтів стерлінгів для фінансування сотень нових проєктів.

Серед недавніх поставок — всюдиходи, рейдові катери, протикорабельні ракети та сотні тисяч набоїв для кулеметів.

Чому РФ посилила атаки на портову інфраструктуру України

Наразі країна-агресорка Росія робить все можливе, щоб нашкодити економіці України та її експорту. Саме з цією метою РФ посилила ракетні атаки на Одесу, українську портову інфраструктуру і цивільні судна в Чорному морі.

Журналісти наголошують, що росіяни у більшості випадків цілилися у судна "під прапорами невеликих країн, які навряд чи вживуть заходів у відповідь проти Росії".

До прикладу, постраждали контейнеровоз під прапором Палау і судно під прапором Сент-Кітс і Невіс. Головний представник Європейської комісії із зовнішніх зв'язків звинуватив Росію у використанні зброї проти "постачання продовольства з України":

Що також важливо розуміти, протягом понад 2,5 років повномасштабної війни окупанти знищили або пошкодили близько 300 портових споруд в Одеській області.

Протягом останніх місяців Росія здійснила близько 60 обстрілів по портовій інфраструктурі, пошкодивши 22 цивільних судна і 177 одиниць техніки, і поранивши до 80 цивільних (співробітників логістичних компаній, членів екіпажів і працівників портів).

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ пошкодила цивільне судно із зерном у порту на Одещині
Олексій Кулеба
РФ пошкодила цивільне судно із зерном у порту на Одещині
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна суттєво послаблює військовий потенціал РФ в Криму — британська розвідка
Міноборони Британії
Україна суттєво послаблює військовий потенціал РФ в Криму — британська розвідка
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Британія готує кредит для України майже у 3 млрд доларів з заморожених активів РФ
Уряд Великої Британії
Прапор Британії

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?