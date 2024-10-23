Британія виділила 155 млн дол для захисту українських суден від атак РФ

Велика Британія виділяє додатково 155 млн дол для підтримки Коаліції з морських можливостей. Нове фінансування виділяють на тлі посилення атак РФ по українських портах в Чорному морі.

Британія допоможе Україні захистити судна від атак Кремля

Як повідомляє уряд Британії, Лондон активно шукає партнерів для спільного фінансування постачання сотень морських безпілотників і радарів спостереження, щоб гарантувати безпеку цього важливого коридору.

Коаліція з морських можливостей, очолювана Британією та Норвегією, відіграє ключову роль у підтримці військово-морських сил України, включаючи оснащення флоту морськими дронами. Поширити

Також зазначається, що Британія та Норвегія також спільно виділяють 100 мільйонів фунтів стерлінгів для фінансування сотень нових проєктів.

Серед недавніх поставок — всюдиходи, рейдові катери, протикорабельні ракети та сотні тисяч набоїв для кулеметів.

Чому РФ посилила атаки на портову інфраструктуру України

Наразі країна-агресорка Росія робить все можливе, щоб нашкодити економіці України та її експорту. Саме з цією метою РФ посилила ракетні атаки на Одесу, українську портову інфраструктуру і цивільні судна в Чорному морі.

Журналісти наголошують, що росіяни у більшості випадків цілилися у судна "під прапорами невеликих країн, які навряд чи вживуть заходів у відповідь проти Росії".

До прикладу, постраждали контейнеровоз під прапором Палау і судно під прапором Сент-Кітс і Невіс. Головний представник Європейської комісії із зовнішніх зв'язків звинуватив Росію у використанні зброї проти "постачання продовольства з України": Поширити

Що також важливо розуміти, протягом понад 2,5 років повномасштабної війни окупанти знищили або пошкодили близько 300 портових споруд в Одеській області.