Україна суттєво послаблює військовий потенціал РФ в Криму — британська розвідка

Удари України по окупованому Криму продовжують суттєво знижувати військовий потенціал російської армії. Зокрема серед уражених цілей — аеродроми, командні пункти, нафтобази та Кримський міст.
Головні тези:
- Українські удари в Криму знижують військовий потенціал російської армії, вражені об'єкти включають аеродроми, командні пункти та нафтобази.
- Британська розвідка підтверджує успішні атаки українських сил на російські військові об'єкти в окупованому Криму.
- Військові цілі, які стали об'єктами атак у 2024 році, включали системи ППО, військово-морські об'єкти та міст через Керченську протоку.
- Сили оборони успішно вдарили по морському нафтовому терміналу у Феодосії, що є стратегічним об'єктом для російської армії в окупованому Криму.
- Підрив воєнно-економічного потенціалу Російської Федерації у Криму продовжується завдяки дії українських сил, які завдають ударів по стратегічним об'єктам.
Які військові цілі уразили ЗСУ в окупованому Криму
Як нагадує британська розвідка, 7 жовтня 2024 року українські сили завдали удару по морському нафтовому терміналу у Феодосії. Раніше, у березні цього ж року, цей об'єкт уже був атакований безпілотниками.
Міністерство оборони Британії також оприлюднило знімки палаючого терміналу.
Таким чином британська розвідка підтверджує, що українські атаки поступово підривають російські військові можливості в Криму.
Сили оборони уразили нафтовий термінал армії РФ у Феодосії
Сили оборони у ніч на 7 жовтня успішно вдарили по морському нафтовому терміналу окупантів РФ у Феодосії тимчасово окупованого Криму.
Військові нагадали, що Феодосійський термінал — найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися, зокрема і для забезпечення потреб окупаційної армії РФ.
Завдання виконано підрозділами ракетних військ Збройних сил у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
До слова, АТ "Морський нафтовий термінал" — найбільша у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів.
У березні 2024 року на територію нафтобази впали відразу 4 безпілотники. Внаслідок атаки був пошкоджений магістральний трубопровід перекачування палива, виникла пожежа. Тоді з нафтобази евакуювали працівників. В той раз на ліквідацію пожежі пішло півтори години.
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