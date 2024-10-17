Україна суттєво послаблює військовий потенціал РФ в Криму — британська розвідка
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна суттєво послаблює військовий потенціал РФ в Криму — британська розвідка

Міноборони Британії
Україна суттєво послаблює військовий потенціал РФ в Криму — британська розвідка

Удари України по окупованому Криму продовжують суттєво знижувати військовий потенціал російської армії. Зокрема серед уражених цілей — аеродроми, командні пункти, нафтобази та Кримський міст.

Головні тези:

  • Українські удари в Криму знижують військовий потенціал російської армії, вражені об'єкти включають аеродроми, командні пункти та нафтобази.
  • Британська розвідка підтверджує успішні атаки українських сил на російські військові об'єкти в окупованому Криму.
  • Військові цілі, які стали об'єктами атак у 2024 році, включали системи ППО, військово-морські об'єкти та міст через Керченську протоку.
  • Сили оборони успішно вдарили по морському нафтовому терміналу у Феодосії, що є стратегічним об'єктом для російської армії в окупованому Криму.
  • Підрив воєнно-економічного потенціалу Російської Федерації у Криму продовжується завдяки дії українських сил, які завдають ударів по стратегічним об'єктам.

Які військові цілі уразили ЗСУ в окупованому Криму

Як нагадує британська розвідка, 7 жовтня 2024 року українські сили завдали удару по морському нафтовому терміналу у Феодосії. Раніше, у березні цього ж року, цей об'єкт уже був атакований безпілотниками.

Міністерство оборони Британії також оприлюднило знімки палаючого терміналу.

Фото — x.com/DefenceHQ

Таким чином британська розвідка підтверджує, що українські атаки поступово підривають російські військові можливості в Криму.

Серед об'єктів, які стали цілями у 2024 році, були системи ППО, аеродроми, командні центри, військово-морські об'єкти, логістика та міст через Керченську протоку, — повідомляють у Міноборони Британії.

Сили оборони уразили нафтовий термінал армії РФ у Феодосії

Сили оборони у ніч на 7 жовтня успішно вдарили по морському нафтовому терміналу окупантів РФ у Феодосії тимчасово окупованого Криму.

Військові нагадали, що Феодосійський термінал — найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися, зокрема і для забезпечення потреб окупаційної армії РФ.

Завдання виконано підрозділами ракетних військ Збройних сил у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Заходи щодо підриву воєнно-економічного потенціалу Російської Федерації тривають, — повідомили в ЗСУ.

До слова, АТ "Морський нафтовий термінал" — найбільша у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів.

У березні 2024 року на територію нафтобази впали відразу 4 безпілотники. Внаслідок атаки був пошкоджений магістральний трубопровід перекачування палива, виникла пожежа. Тоді з нафтобази евакуювали працівників. В той раз на ліквідацію пожежі пішло півтори години.

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