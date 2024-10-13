У Феодосії догоріла нафтобаза — 8 резервуарів повністю знищено

У Феодосії у тимчасово окупованому Криму догоріла нафтобаза, яка горіла майже тиждень після атаки України. Відомо, що внаслідок “бавовни” знищено вісім резервуарів.
Головні тези:
- На нафтобазі у Феодосії внаслідок пожежі, що тривала майже тиждень, було знищено 8 резервуарів.
- Пожежу на нафтобазі спричинила атака дронів, яка зачепила 12 резервуарів та призвела до повного знищення восьми з них.
- Сили оборони успішно вдарили по нафтовому терміналу окупантів у Феодосії, що є найбільшим у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів.
- Підрозділи ракетних військ Збройних сил взаємодіяли з іншими складовими Сил оборони для здійснення успішного удару.
Як виглядає нафтобаза у Феодосії після пожежі
Як можна побачити на супутниковому фото нафтобаза повністю вигоріла після атаки дронами. Зазначається, що нафтобаза повністю догоріла.
До слова, 12 жовтня псевдоглава окупаційної адміністрації Феодосії Ігор Ткаченко заявив, що нібито жителі міста повертаються після евакуації.
За його словами, вчора зранку ще продовжували ліквідовувати наслідки пожежі. У Феодосії скасували режим надзвичайної ситуації техногенного характеру.
Сили оборони уразили нафтовий термінал армії РФ у Феодосії
Сили оборони у ніч на 7 жовтня успішно вдарили по морському нафтовому терміналу окупантів РФ у Феодосії тимчасово окупованого Криму.
Військові нагадали, що Феодосійський термінал — найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися, зокрема і для забезпечення потреб окупаційної армії РФ.
Завдання виконано підрозділами ракетних військ Збройних сил у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
У березні 2024 року на територію нафтобази впали відразу 4 безпілотники. Внаслідок атаки був пошкоджений магістральний трубопровід перекачування палива, виникла пожежа. Тоді з нафтобази евакуювали працівників. В той раз на ліквідацію пожежі пішло півтори години.
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