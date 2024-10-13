У Феодосії догоріла нафтобаза — 8 резервуарів повністю знищено

У Феодосії у тимчасово окупованому Криму догоріла нафтобаза, яка горіла майже тиждень після атаки України. Відомо, що внаслідок “бавовни” знищено вісім резервуарів.

Як виглядає нафтобаза у Феодосії після пожежі

Як можна побачити на супутниковому фото нафтобаза повністю вигоріла після атаки дронами. Зазначається, що нафтобаза повністю догоріла.

Фото — t.me/kiber_boroshno

Пожежа зачепила 12 резервуарів. Повністю знищено — вісім. Також згоріли будівлі на території, — йдеться у повідомленні. Поширити

До слова, 12 жовтня псевдоглава окупаційної адміністрації Феодосії Ігор Ткаченко заявив, що нібито жителі міста повертаються після евакуації.

За його словами, вчора зранку ще продовжували ліквідовувати наслідки пожежі. У Феодосії скасували режим надзвичайної ситуації техногенного характеру.

Сили оборони уразили нафтовий термінал армії РФ у Феодосії

Сили оборони у ніч на 7 жовтня успішно вдарили по морському нафтовому терміналу окупантів РФ у Феодосії тимчасово окупованого Криму.

Військові нагадали, що Феодосійський термінал — найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися, зокрема і для забезпечення потреб окупаційної армії РФ.

Завдання виконано підрозділами ракетних військ Збройних сил у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Заходи щодо підриву воєнно-економічного потенціалу Російської Федерації тривають, — повідомили в ЗСУ. Поширити