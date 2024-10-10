Нафтобаза у Феодосії палає четвертий день після атаки дронів — відео

На нафтобазі у Феодосії, яку нещодавно атакували Збройні сили України, спалахнула ще одна цистерна. Пожежа там триває вже чотири дні.

Нафтобаза у Феодосії продовжує палати після атаки дронів

Про це стало відомо ввечері 10 жовтня.

На опублікованих фото та відео видно потужний вибух, а також пожежу на нафтобазі.

На одному з відео було чути розмову місцевих, які заявили, що на базі видніється велике полум'я.

За словами спеціалістів, загасити пожежу такого масштабу, та ще й з нафтопродуктами, просто неможливо.

Сили оборони уразили нафтовий термінал армії РФ у Феодосії

Сили оборони у ніч на 7 жовтня успішно вдарили по морському нафтовому терміналу окупантів РФ у Феодосії тимчасово окупованого Криму.

Військові нагадали, що Феодосійський термінал — найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися, зокрема і для забезпечення потреб окупаційної армії РФ.

Завдання виконано підрозділами ракетних військ Збройних сил у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.