Нефтебаза в Феодосии пылает четвертый день после атаки дронов — видео

На нефтебазе в Феодосии, недавно атаковавшей Вооруженные силы Украины, вспыхнула еще одна цистерна. Пожар там длится уже четыре дня.
Главные тезисы
- Пожар на нефтебазе во Феодосии не удается потушить уже четвертый день после атаки дронов Вооруженных сил Украины.
- Специалисты отмечают, что пожар на нефтебазе с нефтепродуктами сложного масштаба невозможно потушить.
- Силы обороны успешно поразили нефтяной терминал армии РФ во Феодосии, используемый для обеспечения оккупационной армии.
Нефтебаза в Феодосии продолжает палаты после атаки дронов
Об этом стало известно вечером 10 октября.
На опубликованных фото и видео виден мощный взрыв, а также пожар на нефтебазе.
На одном из видео был слышен разговор местных, заявивших, что на базе виднеется большое пламя.
По словам специалистов, потушить пожар такого масштаба, да еще с нефтепродуктами, просто невозможно.
Силы обороны поразили нефтяной терминал армии РФ в Феодосии
Силы обороны в ночь на 7 октября успешно ударили по морскому нефтяному терминалу оккупантов РФ в Феодосии временно оккупированного Крыма.
Военные напомнили, что терминал Феодосии — крупнейший в Крыму по объемам перевалки используемых нефтепродуктов, в том числе и для обеспечения потребностей оккупационной армии РФ.
Задание выполнено подразделениями ракетных войск Вооруженных сил во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.
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