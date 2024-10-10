Нефтебаза в Феодосии пылает четвертый день после атаки дронов — видео
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Нефтебаза в Феодосии пылает четвертый день после атаки дронов — видео

Бавовна
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Источник:  online.ua

На нефтебазе в Феодосии, недавно атаковавшей Вооруженные силы Украины, вспыхнула еще одна цистерна. Пожар там длится уже четыре дня.

Главные тезисы

  • Пожар на нефтебазе во Феодосии не удается потушить уже четвертый день после атаки дронов Вооруженных сил Украины.
  • Специалисты отмечают, что пожар на нефтебазе с нефтепродуктами сложного масштаба невозможно потушить.
  • Силы обороны успешно поразили нефтяной терминал армии РФ во Феодосии, используемый для обеспечения оккупационной армии.

Нефтебаза в Феодосии продолжает палаты после атаки дронов

Об этом стало известно вечером 10 октября.

На опубликованных фото и видео виден мощный взрыв, а также пожар на нефтебазе.

На одном из видео был слышен разговор местных, заявивших, что на базе виднеется большое пламя.

По словам специалистов, потушить пожар такого масштаба, да еще с нефтепродуктами, просто невозможно.

Силы обороны поразили нефтяной терминал армии РФ в Феодосии

Силы обороны в ночь на 7 октября успешно ударили по морскому нефтяному терминалу оккупантов РФ в Феодосии временно оккупированного Крыма.

Военные напомнили, что терминал Феодосии — крупнейший в Крыму по объемам перевалки используемых нефтепродуктов, в том числе и для обеспечения потребностей оккупационной армии РФ.

Задание выполнено подразделениями ракетных войск Вооруженных сил во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Меры по подрыву военно-экономического потенциала Российской Федерации продолжаются, — сообщили в ВСУ.

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