Нефтебаза в Феодосии пылает четвертый день после атаки дронов — видео

На нефтебазе в Феодосии, недавно атаковавшей Вооруженные силы Украины, вспыхнула еще одна цистерна. Пожар там длится уже четыре дня.

Нефтебаза в Феодосии продолжает палаты после атаки дронов

Об этом стало известно вечером 10 октября.

На опубликованных фото и видео виден мощный взрыв, а также пожар на нефтебазе.

На одном из видео был слышен разговор местных, заявивших, что на базе виднеется большое пламя.

По словам специалистов, потушить пожар такого масштаба, да еще с нефтепродуктами, просто невозможно.

Силы обороны поразили нефтяной терминал армии РФ в Феодосии

Силы обороны в ночь на 7 октября успешно ударили по морскому нефтяному терминалу оккупантов РФ в Феодосии временно оккупированного Крыма.

Военные напомнили, что терминал Феодосии — крупнейший в Крыму по объемам перевалки используемых нефтепродуктов, в том числе и для обеспечения потребностей оккупационной армии РФ.

Задание выполнено подразделениями ракетных войск Вооруженных сил во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.