В Феодосии догорела нефтебаза — 8 резервуаров полностью уничтожены

В Феодосии во временно оккупированном Крыму догорела нефтебаза, которая горела почти неделю после атаки Украины. Известно, что в результате "хлопка" уничтожены восемь резервуаров.

Как выглядит нефтебаза в Феодосии после пожара

Как можно увидеть на спутниковом фото, нефтебаза полностью выгорела после атаки дронами. Отмечается, что нефтебаза полностью догорела.

Фото — t.me/kiber_boroshno

Пожар задел 12 резервуаров. Полностью уничтожено восемь. Также сгорели здания на территории, говорится в сообщении. Поделиться

К слову, 12 октября псевдоглава Феодосийской оккупационной администрации Игорь Ткаченко заявил, что якобы жители города возвращаются после эвакуации.

По его словам, вчера с утра еще продолжали ликвидировать последствия пожара. В Феодосии был отменен режим чрезвычайной ситуации техногенного характера.

Силы обороны поразили нефтяной терминал армии РФ в Феодосии

Силы обороны в ночь на 7 октября успешно ударили по морскому нефтяному терминалу оккупантов РФ в Феодосии временно оккупированного Крыма.

Военные напомнили, что терминал Феодосии — крупнейший в Крыму по объемам перевалки используемых нефтепродуктов, в том числе и для обеспечения потребностей оккупационной армии РФ.

Задание выполнено подразделениями ракетных войск Вооруженных сил во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Меры по подрыву военно-экономического потенциала Российской Федерации продолжаются, — сообщили в ВСУ. Поделиться