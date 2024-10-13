В Феодосии догорела нефтебаза — 8 резервуаров полностью уничтожены
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Феодосии догорела нефтебаза — 8 резервуаров полностью уничтожены

В Феодосии догорела нефтебаза — 8 резервуаров полностью уничтожены
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Источник:  online.ua

В Феодосии во временно оккупированном Крыму догорела нефтебаза, которая горела почти неделю после атаки Украины. Известно, что в результате "хлопка" уничтожены восемь резервуаров.

Главные тезисы

  • После атаки дронами нефтебаза в Феодосии полностью выгорела, уничтожены 8 резервуаров и здания на территории.
  • 12 резервуаров пожар задел, а 4 беспилотника атаковали территорию в марте 2024 года, повредив магистральный трубопровод перекачки топлива.
  • Силы обороны успешно ударили по морскому нефтяному терминалу в Феодосии, крупнейшему в Крыму, для сокращения военно-экономического потенциала России.
  • Псевдоглава администрации заявил о возвращении жителей города после эвакуации, но продолжается ликвидация пожара и последствий.
  • Меры по подрыву военно-экономического потенциала Российской Федерации продолжаются с участием ракетных войск ВСУ и других подразделений.

Как выглядит нефтебаза в Феодосии после пожара

Как можно увидеть на спутниковом фото, нефтебаза полностью выгорела после атаки дронами. Отмечается, что нефтебаза полностью догорела.

Фото — t.me/kiber_boroshno

Пожар задел 12 резервуаров. Полностью уничтожено восемь. Также сгорели здания на территории, говорится в сообщении.

К слову, 12 октября псевдоглава Феодосийской оккупационной администрации Игорь Ткаченко заявил, что якобы жители города возвращаются после эвакуации.

По его словам, вчера с утра еще продолжали ликвидировать последствия пожара. В Феодосии был отменен режим чрезвычайной ситуации техногенного характера.

Силы обороны поразили нефтяной терминал армии РФ в Феодосии

Силы обороны в ночь на 7 октября успешно ударили по морскому нефтяному терминалу оккупантов РФ в Феодосии временно оккупированного Крыма.

Военные напомнили, что терминал Феодосии — крупнейший в Крыму по объемам перевалки используемых нефтепродуктов, в том числе и для обеспечения потребностей оккупационной армии РФ.

Задание выполнено подразделениями ракетных войск Вооруженных сил во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Меры по подрыву военно-экономического потенциала Российской Федерации продолжаются, — сообщили в ВСУ.

В марте 2024 года на территорию нефтебазы упали сразу 4 беспилотника. В результате атаки был поврежден магистральный трубопровод перекачки топлива, возник пожар. Тогда из нефтебазы были эвакуированы работники. В тот раз на ликвидацию пожара ушло полтора часа.

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