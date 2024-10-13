В Феодосии догорела нефтебаза — 8 резервуаров полностью уничтожены

В Феодосии во временно оккупированном Крыму догорела нефтебаза, которая горела почти неделю после атаки Украины. Известно, что в результате "хлопка" уничтожены восемь резервуаров.
Главные тезисы
- После атаки дронами нефтебаза в Феодосии полностью выгорела, уничтожены 8 резервуаров и здания на территории.
- 12 резервуаров пожар задел, а 4 беспилотника атаковали территорию в марте 2024 года, повредив магистральный трубопровод перекачки топлива.
- Силы обороны успешно ударили по морскому нефтяному терминалу в Феодосии, крупнейшему в Крыму, для сокращения военно-экономического потенциала России.
- Псевдоглава администрации заявил о возвращении жителей города после эвакуации, но продолжается ликвидация пожара и последствий.
- Меры по подрыву военно-экономического потенциала Российской Федерации продолжаются с участием ракетных войск ВСУ и других подразделений.
Как выглядит нефтебаза в Феодосии после пожара
Как можно увидеть на спутниковом фото, нефтебаза полностью выгорела после атаки дронами. Отмечается, что нефтебаза полностью догорела.
К слову, 12 октября псевдоглава Феодосийской оккупационной администрации Игорь Ткаченко заявил, что якобы жители города возвращаются после эвакуации.
По его словам, вчера с утра еще продолжали ликвидировать последствия пожара. В Феодосии был отменен режим чрезвычайной ситуации техногенного характера.
Силы обороны поразили нефтяной терминал армии РФ в Феодосии
Силы обороны в ночь на 7 октября успешно ударили по морскому нефтяному терминалу оккупантов РФ в Феодосии временно оккупированного Крыма.
Военные напомнили, что терминал Феодосии — крупнейший в Крыму по объемам перевалки используемых нефтепродуктов, в том числе и для обеспечения потребностей оккупационной армии РФ.
Задание выполнено подразделениями ракетных войск Вооруженных сил во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.
В марте 2024 года на территорию нефтебазы упали сразу 4 беспилотника. В результате атаки был поврежден магистральный трубопровод перекачки топлива, возник пожар. Тогда из нефтебазы были эвакуированы работники. В тот раз на ликвидацию пожара ушло полтора часа.
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