Украина существенно ослабляет военный потенциал РФ в Крыму — британская разведка

Удары Украины по оккупированному Крыму продолжают существенно снижать военный потенциал русской армии. В частности, среди пораженных целей — аэродромы, командные пункты, нефтебазы и Крымский мост.

Какие военные цели поразили ВСУ в оккупированном Крыму

Как напоминает британская разведка, 7 октября 2024 года украинские силы нанесли удар по морскому нефтяному терминалу в Феодосии. Ранее, в марте этого года, этот объект уже был атакован беспилотниками.

Министерство обороны Британии также обнародовало снимки горящего терминала.

Фото — x.com/DefenceHQ

Таким образом, британская разведка подтверждает, что украинские атаки постепенно подрывают российские военные возможности в Крыму.

Среди объектов, ставших целями в 2024 году, были системы ПВО, аэродромы, командные центры, военно-морские объекты, логистика и мост через Керченский пролив, — сообщают в Минобороны Британии. Поделиться

Силы обороны поразили нефтяной терминал армии РФ в Феодосии

Силы обороны в ночь на 7 октября успешно ударили по морскому нефтяному терминалу оккупантов РФ в Феодосии временно оккупированного Крыма.

Военные напомнили, что терминал Феодосии — крупнейший в Крыму по объемам перевалки используемых нефтепродуктов, в том числе и для обеспечения потребностей оккупационной армии РФ.

Задание выполнено подразделениями ракетных войск Вооруженных сил во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Меры по подрыву военно-экономического потенциала Российской Федерации продолжаются, — сообщили в ВСУ. Поделиться

К слову, АО "Морской нефтяной терминал" — крупнейшее в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов.

В марте 2024 года на территорию нефтебазы упали сразу 4 беспилотника. В результате атаки был поврежден магистральный трубопровод перекачки топлива, возник пожар. Тогда из нефтебазы были эвакуированы работники. В тот раз на ликвидацию пожара ушло полтора часа.