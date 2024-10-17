Украина существенно ослабляет военный потенциал РФ в Крыму — британская разведка

Удары Украины по оккупированному Крыму продолжают существенно снижать военный потенциал русской армии. В частности, среди пораженных целей — аэродромы, командные пункты, нефтебазы и Крымский мост.
Главные тезисы
- Украинские удары в оккупированном Крыму ослабляют военный потенциал России, включая аэродромы, командные пункты, нефтебазы и Крымский мост.
- Британская разведка подтверждает успешный удар украинских сил по морскому нефтяному терминалу в Феодосии, что значительно подрывает военные возможности российских войск в регионе.
- Силы обороны Украины наносят удары по объектам ПВО, аэродромам, командным центрам, военно-морским объектам, а также по логистике и мосту через Керченский пролив, что вызывает существенные потери у оккупантов.
- Нефтяной терминал в Феодосии, крупнейший в Крыму, стал одной из целей атак в 2024 году, что привело к повреждению магистрального трубопровода и возникновению пожара.
Какие военные цели поразили ВСУ в оккупированном Крыму
Как напоминает британская разведка, 7 октября 2024 года украинские силы нанесли удар по морскому нефтяному терминалу в Феодосии. Ранее, в марте этого года, этот объект уже был атакован беспилотниками.
Министерство обороны Британии также обнародовало снимки горящего терминала.
Таким образом, британская разведка подтверждает, что украинские атаки постепенно подрывают российские военные возможности в Крыму.
Силы обороны поразили нефтяной терминал армии РФ в Феодосии
Силы обороны в ночь на 7 октября успешно ударили по морскому нефтяному терминалу оккупантов РФ в Феодосии временно оккупированного Крыма.
Военные напомнили, что терминал Феодосии — крупнейший в Крыму по объемам перевалки используемых нефтепродуктов, в том числе и для обеспечения потребностей оккупационной армии РФ.
Задание выполнено подразделениями ракетных войск Вооруженных сил во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.
К слову, АО "Морской нефтяной терминал" — крупнейшее в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов.
В марте 2024 года на территорию нефтебазы упали сразу 4 беспилотника. В результате атаки был поврежден магистральный трубопровод перекачки топлива, возник пожар. Тогда из нефтебазы были эвакуированы работники. В тот раз на ликвидацию пожара ушло полтора часа.
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