Британия выделила 155 млн долл для защиты украинских судов от атак РФ

Великобритания выделяет дополнительно 155 млн долл. для поддержки Коалиции по морским возможностям. Новое финансирование выделяют на фоне усиления атак РФ по украинским портам в Черном море.
Главные тезисы
- Британия выделяет дополнительно 155 млн долларов для поддержки Коалиции по морским возможностям с целью защиты украинских судов от атак России.
- Новое финансирование направлено на снабжение Украины морскими беспилотниками и радарами наблюдения для обеспечения безопасности важного коридора в Черном море.
- Россия усилила ракетные атаки на украинские порты, портовую инфраструктуру и гражданские суда во время текущего конфликта, повредив десятки судов и инфраструктуру.
- Эксперты отмечают, что Россия выбирает суда под флагами нейтральных стран для атак, минимизируя вероятность ответных мер со стороны.
Британия поможет Украине защитить суда от атак Кремля
Как сообщает правительство Британии, Лондон активно ищет партнеров для совместного финансирования поставок сотен морских беспилотников и радаров наблюдения, чтобы обеспечить безопасность этого важного коридора.
Также отмечается, что Британия и Норвегия совместно выделяют 100 миллионов фунтов стерлингов для финансирования сотен новых проектов.
Среди недавних поставок — вездеходы, рейдовые катера, противокорабельные ракеты и сотни тысяч патронов для пулеметов.
Почему РФ усилила атаки на портовую инфраструктуру Украины
В настоящее время страна-агрессорка Россия делает все возможное, чтобы навредить экономике Украины и ее экспорту. Именно в этих целях РФ усилила ракетные атаки на Одессу, украинскую портовую инфраструктуру и гражданские суда в Черном море.
Журналисты подчеркивают, что россияне в большинстве случаев целились в суда "под флагами небольших стран, которые вряд ли предпримут ответные меры против России".
Что также важно понимать, в течение более 2,5 лет полномасштабной войны оккупанты уничтожили или повредили около 300 портовых сооружений в Одесской области.
В последние месяцы Россия произвела около 60 обстрелов по портовой инфраструктуре, повредив 22 гражданских судна и 177 единиц техники, и ранив до 80 гражданских (сотрудников логистических компаний, членов экипажей и работников портов).
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