Британия выделила 155 млн долл для защиты украинских судов от атак РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Британия выделила 155 млн долл для защиты украинских судов от атак РФ

Правительство Великобритании
Британия выделила 155 млн долл для защиты украинских судов от атак РФ
Читати українською

Великобритания выделяет дополнительно 155 млн долл. для поддержки Коалиции по морским возможностям. Новое финансирование выделяют на фоне усиления атак РФ по украинским портам в Черном море.

Главные тезисы

  • Британия выделяет дополнительно 155 млн долларов для поддержки Коалиции по морским возможностям с целью защиты украинских судов от атак России.
  • Новое финансирование направлено на снабжение Украины морскими беспилотниками и радарами наблюдения для обеспечения безопасности важного коридора в Черном море.
  • Россия усилила ракетные атаки на украинские порты, портовую инфраструктуру и гражданские суда во время текущего конфликта, повредив десятки судов и инфраструктуру.
  • Эксперты отмечают, что Россия выбирает суда под флагами нейтральных стран для атак, минимизируя вероятность ответных мер со стороны.

Британия поможет Украине защитить суда от атак Кремля

Как сообщает правительство Британии, Лондон активно ищет партнеров для совместного финансирования поставок сотен морских беспилотников и радаров наблюдения, чтобы обеспечить безопасность этого важного коридора.

Коалиция по морским возможностям, возглавляемая Британией и Норвегией, играет ключевую роль в поддержке военно-морских сил Украины, включая оснащение флота морскими дронами.

Также отмечается, что Британия и Норвегия совместно выделяют 100 миллионов фунтов стерлингов для финансирования сотен новых проектов.

Среди недавних поставок — вездеходы, рейдовые катера, противокорабельные ракеты и сотни тысяч патронов для пулеметов.

Почему РФ усилила атаки на портовую инфраструктуру Украины

В настоящее время страна-агрессорка Россия делает все возможное, чтобы навредить экономике Украины и ее экспорту. Именно в этих целях РФ усилила ракетные атаки на Одессу, украинскую портовую инфраструктуру и гражданские суда в Черном море.

Журналисты подчеркивают, что россияне в большинстве случаев целились в суда "под флагами небольших стран, которые вряд ли предпримут ответные меры против России".

К примеру, пострадали контейнеровоз под флагом Палау и судно под флагом Сент-Китс и Невис. Главный представитель Европейской комиссии по внешним связям обвинил Россию в использовании оружия против "снабжения продовольствием из Украины":

Что также важно понимать, в течение более 2,5 лет полномасштабной войны оккупанты уничтожили или повредили около 300 портовых сооружений в Одесской области.

В последние месяцы Россия произвела около 60 обстрелов по портовой инфраструктуре, повредив 22 гражданских судна и 177 единиц техники, и ранив до 80 гражданских (сотрудников логистических компаний, членов экипажей и работников портов).

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ повредила гражданское судно с зерном в порту в Одесской области
Алексей Кулеба
РФ повредила гражданское судно с зерном в порту в Одесской области
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина существенно ослабляет военный потенциал РФ в Крыму — британская разведка
Минобороны Британии
Украина существенно ослабляет военный потенциал РФ в Крыму — британская разведка
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Британия готовит кредит для Украины почти в 3 млрд долларов из замороженных активов РФ
Правительство Великобритании
Флаг Британии

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?