Британия выделила 155 млн долл для защиты украинских судов от атак РФ

Великобритания выделяет дополнительно 155 млн долл. для поддержки Коалиции по морским возможностям. Новое финансирование выделяют на фоне усиления атак РФ по украинским портам в Черном море.

Британия поможет Украине защитить суда от атак Кремля

Как сообщает правительство Британии, Лондон активно ищет партнеров для совместного финансирования поставок сотен морских беспилотников и радаров наблюдения, чтобы обеспечить безопасность этого важного коридора.

Коалиция по морским возможностям, возглавляемая Британией и Норвегией, играет ключевую роль в поддержке военно-морских сил Украины, включая оснащение флота морскими дронами. Поделиться

Также отмечается, что Британия и Норвегия совместно выделяют 100 миллионов фунтов стерлингов для финансирования сотен новых проектов.

Среди недавних поставок — вездеходы, рейдовые катера, противокорабельные ракеты и сотни тысяч патронов для пулеметов.

Почему РФ усилила атаки на портовую инфраструктуру Украины

В настоящее время страна-агрессорка Россия делает все возможное, чтобы навредить экономике Украины и ее экспорту. Именно в этих целях РФ усилила ракетные атаки на Одессу, украинскую портовую инфраструктуру и гражданские суда в Черном море.

Журналисты подчеркивают, что россияне в большинстве случаев целились в суда "под флагами небольших стран, которые вряд ли предпримут ответные меры против России".

К примеру, пострадали контейнеровоз под флагом Палау и судно под флагом Сент-Китс и Невис. Главный представитель Европейской комиссии по внешним связям обвинил Россию в использовании оружия против "снабжения продовольствием из Украины": Поделиться

Что также важно понимать, в течение более 2,5 лет полномасштабной войны оккупанты уничтожили или повредили около 300 портовых сооружений в Одесской области.