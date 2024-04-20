Британія витратила менше половини коштів з міжнародного фонду підтримки України

Міністерство оборони Великої Британії звинувачують у «повільній роботі», оскільки воно не використало й половини з 900 мільйонів фунтів стерлінгів для допомоги України.

Чому затримується допомога

The Guardian повідомляє, що лише 404 мільйони фунтів стерлінгів із коштів, пожертвуваних дев’ятьма країнами, було витрачено.

Причиною є бюрократичні зволікання з оформленням контрактів.

Міжнародний фонд для України під керівництвом Великої Британії нараховує дев’ять країн-донорів. За останні два роки з 900 мільйонів фунтів стерлінгів, 500 з яких надійшло від Британії, лише 404 мільйони фунтів стерлінгів було витрачено.

Британські посадовці визнали, що частина обладнання, передбаченого підписаними контрактами, не потрапить в Україну раніше весни наступного року.

Представники британського МО кажуть, що затримки викликані необхідністю оцінити кожну з величезної кількості оборонних компаній, які подали тендер на контракти.

Міжнародний фонд для України: що відомо

Міжнародний фонд для України був створений у серпні 2022 року для фінансування військової підготовки та обладнання для України.

Він був розроблений як «гнучкий фонд із низьким рівнем бюрократії», яким керує Міністерство оборони Британії від імені виконавчої комісії, що складається з Великої Британії, Норвегії, Нідерландів, Данії, Швеції та Литви.

Гроші для фонду виділили Данія (133 млн фунтів), Ісландія (3 млн), Литва (5 млн), Нідерланди (110 млн), Норвегія (119 млн), Швеція (26 млн), Австралія (26 млн) і Нова Зеландія (4 млн).