Британия потратила менее половины средств из международного фонда поддержки Украины

Министерство обороны Великобритании обвиняют в «медленной работе», поскольку оно не использовало и половины из 900 миллионов фунтов стерлингов для помощи Украине.

Почему задерживается помощь

The Guardian сообщает, что только 404 миллиона фунтов стерлингов из средств, пожертвованных девятью странами, было израсходовано.

Причиной являются бюрократические проволочки с оформлением контрактов.

Международный фонд для Украины под руководством Великобритании насчитывает девять стран-доноров. За последние два года из 900 миллионов фунтов стерлингов, 500 из которых поступило от Британии, только 404 миллиона фунтов стерлингов было израсходовано.

Британские чиновники признали, что часть оборудования, предусмотренного подписанными контрактами, не попадет в Украину раньше весны следующего года.

Представители британского МО говорят, что задержки вызваны необходимостью оценить каждую из множества оборонных компаний, подавших тендер на контракты.

Международный фонд для Украины: что известно

Международный фонд для Украины был создан в августе 2022 для финансирования военной подготовки и оборудования для Украины.

Он был разработан как «гибкий фонд с низким уровнем бюрократии», которым руководит Министерство обороны Британии от имени исполнительной комиссии, состоящей из Великобритании, Норвегии, Нидерландов, Дании, Швеции и Литвы.

Деньги для фонда выделили Дания (133 млн фунтов), Исландия (3 млн), Литва (5 млн), Нидерланды (110 млн), Норвегия (119 млн), Швеция (26 млн), Австралия (26 млн) и Новая Зеландия ( 4 млн).