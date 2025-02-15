Британія зафіксувала у Ла-Манші російські кораблі — вивозять боєприпаси з Сирії

15 лютого міністерство оборони Великої Британії зафіксувало переміщення через Ла-Манш шести російських військових і торгівельних кораблів, які перевозили боєприпаси, що використовувалися в Сирії.

Росія вивозить боєприпаси з Сирії

Згідно із заявою британського оборонного відомства, ці кораблі, яких супроводжували Королівський військово-морський флот і Королівські військово-повітряні сили, виходили з Сирії.

У міністерстві заявили, що Росія почала виводити свої військові активи із Сирії після повалення режиму президента Башара Асада, назвавши це "ударом по амбіціях (Москви — ред.) на Близькому Сході".

Ці кораблі відступали з Сирії після того, як Путін залишив свого союзника Асада, але вони все ще були озброєні і повні боєприпасів, — заявив міністр оборони Великої Британії Джон Хілі. — Це свідчить про те, що Росія ослаблена, але залишається загрозою.

Британське міністерство оборони також зауважило, що виведення боєприпасів з Сирії підтверджує, що зосередження Росії на війні в Україні негативно позначається на її здатності підтримувати режим Асада.