Британія зафіксувала у Ла-Манші російські кораблі — вивозять боєприпаси з Сирії
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Британія зафіксувала у Ла-Манші російські кораблі — вивозять боєприпаси з Сирії

корабель
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Джерело:  Reuters

15 лютого міністерство оборони Великої Британії зафіксувало переміщення через Ла-Манш шести російських військових і торгівельних кораблів, які перевозили боєприпаси, що використовувалися в Сирії.

Головні тези:

  • Велика Британія зафіксувала переміщення через Ла-Манш російських кораблів, що перевозили боєприпаси з Сирії.
  • Росія почала вивозити свої військові активи з Сирії після повалення режиму президента Асада.
  • Росія ослаблена, але все ще є загрозою, вивіз боєприпасів підкреслює спроби Москви адаптуватися до змін у регіоні.

Росія вивозить боєприпаси з Сирії

Згідно із заявою британського оборонного відомства, ці кораблі, яких супроводжували Королівський військово-морський флот і Королівські військово-повітряні сили, виходили з Сирії.

У міністерстві заявили, що Росія почала виводити свої військові активи із Сирії після повалення режиму президента Башара Асада, назвавши це "ударом по амбіціях (Москви — ред.) на Близькому Сході".

Ці кораблі відступали з Сирії після того, як Путін залишив свого союзника Асада, але вони все ще були озброєні і повні боєприпасів, — заявив міністр оборони Великої Британії Джон Хілі. — Це свідчить про те, що Росія ослаблена, але залишається загрозою.

Британське міністерство оборони також зауважило, що виведення боєприпасів з Сирії підтверджує, що зосередження Росії на війні в Україні негативно позначається на її здатності підтримувати режим Асада.

22 січня нова влада Сирії розірвала угоду з російською компанією про управління морським портом Тартус, яка мала тривати 49 років.

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