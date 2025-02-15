Британія зафіксувала у Ла-Манші російські кораблі — вивозять боєприпаси з Сирії

15 лютого міністерство оборони Великої Британії зафіксувало переміщення через Ла-Манш шести російських військових і торгівельних кораблів, які перевозили боєприпаси, що використовувалися в Сирії.
Головні тези:
- Велика Британія зафіксувала переміщення через Ла-Манш російських кораблів, що перевозили боєприпаси з Сирії.
- Росія почала вивозити свої військові активи з Сирії після повалення режиму президента Асада.
- Росія ослаблена, але все ще є загрозою, вивіз боєприпасів підкреслює спроби Москви адаптуватися до змін у регіоні.
Росія вивозить боєприпаси з Сирії
Згідно із заявою британського оборонного відомства, ці кораблі, яких супроводжували Королівський військово-морський флот і Королівські військово-повітряні сили, виходили з Сирії.
У міністерстві заявили, що Росія почала виводити свої військові активи із Сирії після повалення режиму президента Башара Асада, назвавши це "ударом по амбіціях (Москви — ред.) на Близькому Сході".
Ці кораблі відступали з Сирії після того, як Путін залишив свого союзника Асада, але вони все ще були озброєні і повні боєприпасів, — заявив міністр оборони Великої Британії Джон Хілі. — Це свідчить про те, що Росія ослаблена, але залишається загрозою.
Британське міністерство оборони також зауважило, що виведення боєприпасів з Сирії підтверджує, що зосередження Росії на війні в Україні негативно позначається на її здатності підтримувати режим Асада.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-