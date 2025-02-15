Британия зафиксировала в Ла-Манше российские корабли — вывозят боеприпасы из Сирии
Категория
Мир
Дата публикации

Британия зафиксировала в Ла-Манше российские корабли — вывозят боеприпасы из Сирии

корабль
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Источник:  Reuters

15 февраля министерство обороны Великобритании зафиксировало перемещение через Ла-Манш шести российских военных и торговых кораблей, перевозивших использовавшиеся в Сирии боеприпасы.

Главные тезисы

  • Фиксация перемещения российских кораблей через Ла-Манш с боеприпасами из Сирии вызывает вопросы о целях Москвы после свержения режима президента Асада.
  • Вывоз боеприпасов свидетельствует о попытках России адаптироваться к новым ситуациям и угрозам в регионе, несмотря на свою ослабленную позицию.

Россия вывозит боеприпасы из Сирии

Согласно заявлению британского оборонного ведомства, эти корабли, сопровождавшие Королевский военно-морской флот и Королевские военно-воздушные силы, выходили из Сирии.

В министерстве заявили, что Россия начала выводить свои военные активы из Сирии после свержения режима президента Башара Асада, назвав это "ударом по амбициям (Москвы — ред.) на Ближнем Востоке".

Эти корабли отступали из Сирии после того, как Путин покинул своего союзника Асада, но они все еще были вооружены и полны боеприпасов, заявил министр обороны Великобритании Джон Хили. — Это говорит о том, что Россия ослаблена, но остается угрозой.

Британское министерство обороны также отметило, что вывод боеприпасов из Сирии подтверждает, что сосредоточение России на войне в Украине негативно сказывается на ее способности поддерживать режим Асада.

22 января новые власти Сирии расторгли соглашение с российской компанией об управлении морским портом Тартус, которое должно было длиться 49 лет.

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