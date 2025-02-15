Британия зафиксировала в Ла-Манше российские корабли — вывозят боеприпасы из Сирии

15 февраля министерство обороны Великобритании зафиксировало перемещение через Ла-Манш шести российских военных и торговых кораблей, перевозивших использовавшиеся в Сирии боеприпасы.
Главные тезисы
- Фиксация перемещения российских кораблей через Ла-Манш с боеприпасами из Сирии вызывает вопросы о целях Москвы после свержения режима президента Асада.
- Вывоз боеприпасов свидетельствует о попытках России адаптироваться к новым ситуациям и угрозам в регионе, несмотря на свою ослабленную позицию.
Россия вывозит боеприпасы из Сирии
Согласно заявлению британского оборонного ведомства, эти корабли, сопровождавшие Королевский военно-морской флот и Королевские военно-воздушные силы, выходили из Сирии.
В министерстве заявили, что Россия начала выводить свои военные активы из Сирии после свержения режима президента Башара Асада, назвав это "ударом по амбициям (Москвы — ред.) на Ближнем Востоке".
Эти корабли отступали из Сирии после того, как Путин покинул своего союзника Асада, но они все еще были вооружены и полны боеприпасов, заявил министр обороны Великобритании Джон Хили. — Это говорит о том, что Россия ослаблена, но остается угрозой.
Британское министерство обороны также отметило, что вывод боеприпасов из Сирии подтверждает, что сосредоточение России на войне в Украине негативно сказывается на ее способности поддерживать режим Асада.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-