Британия зафиксировала в Ла-Манше российские корабли — вывозят боеприпасы из Сирии

15 февраля министерство обороны Великобритании зафиксировало перемещение через Ла-Манш шести российских военных и торговых кораблей, перевозивших использовавшиеся в Сирии боеприпасы.

Россия вывозит боеприпасы из Сирии

Согласно заявлению британского оборонного ведомства, эти корабли, сопровождавшие Королевский военно-морской флот и Королевские военно-воздушные силы, выходили из Сирии.

В министерстве заявили, что Россия начала выводить свои военные активы из Сирии после свержения режима президента Башара Асада, назвав это "ударом по амбициям (Москвы — ред.) на Ближнем Востоке".

Эти корабли отступали из Сирии после того, как Путин покинул своего союзника Асада, но они все еще были вооружены и полны боеприпасов, заявил министр обороны Великобритании Джон Хили. — Это говорит о том, что Россия ослаблена, но остается угрозой.

Британское министерство обороны также отметило, что вывод боеприпасов из Сирии подтверждает, что сосредоточение России на войне в Украине негативно сказывается на ее способности поддерживать режим Асада.