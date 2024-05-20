Британська розвідка дізналася нову проблему Росії через війну проти України

На території Росії через війну проти України можуть повернути трудовий обов'язок.

У Росії виник брак робочої сили через війну проти України

Як зазначається у зведенні, наразі Росія відчуває нестачу робочої сили, яка стає серйозною проблемою у деяких галузях.

За оцінками видання "Известия", 2023 року в Росії не вистачало на 4,8 млн робочих рук. Наприклад, російська транспортно-логістична галузь не спромоглася заповнити 25% вакансій водіїв вантажівок у 2023 році.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 20 May 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/oRBdFqrDXx #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Hi8DHsp60O — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 20, 2024

За даними британської розвідки, брак робочої сили, принаймні частково, був викликаний війною Росії проти України, яка призвела до мобілізації частини працюючого населення та еміграції деяких кваліфікованих фахівців, які прагнуть уникнути призову. Нещодавно брак робочої сили посилився обмеженнями на працевлаштування мігрантів, запровадженими після терористичного інциденту ІДІЛ-К у Москві 22 березня 2024 року.

Внаслідок нестачі робочої сили група російських парламентаріїв розглядає можливі поправки до російського Трудового кодексу.

У разі ухвалення це означатиме, що надлишкова робоча сила може бути переміщена під нагляд держави на місце роботи, де не вистачає робочої сили, йдеться у повідомленні.

Переїзди будуть тимчасовими, і працівники будуть переведені лише за їхньою згодою. Однак, хоча це і не є примусовим, це потенційний крок до мобілізації робочої сили, — зазначають Міноборони Британії. Поширити

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