Британська розвідка дізналася нову проблему Росії через війну проти України

На території Росії через війну проти України можуть повернути трудовий обов'язок.
У Росії виник брак робочої сили через війну проти України
Як зазначається у зведенні, наразі Росія відчуває нестачу робочої сили, яка стає серйозною проблемою у деяких галузях.
За оцінками видання "Известия", 2023 року в Росії не вистачало на 4,8 млн робочих рук. Наприклад, російська транспортно-логістична галузь не спромоглася заповнити 25% вакансій водіїв вантажівок у 2023 році.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 20 May 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 20, 2024
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/oRBdFqrDXx #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Hi8DHsp60O
За даними британської розвідки, брак робочої сили, принаймні частково, був викликаний війною Росії проти України, яка призвела до мобілізації частини працюючого населення та еміграції деяких кваліфікованих фахівців, які прагнуть уникнути призову. Нещодавно брак робочої сили посилився обмеженнями на працевлаштування мігрантів, запровадженими після терористичного інциденту ІДІЛ-К у Москві 22 березня 2024 року.
Внаслідок нестачі робочої сили група російських парламентаріїв розглядає можливі поправки до російського Трудового кодексу.
У разі ухвалення це означатиме, що надлишкова робоча сила може бути переміщена під нагляд держави на місце роботи, де не вистачає робочої сили, йдеться у повідомленні.
Що відомо про втрати окупаційної армії РФ протягом доби
Зазначається, що поточні та загальні втрати армії РФ склали:
особового складу — 493 тис 690 (+1 тис 400) осіб;
танків — 7 тис 590 (+14) од.;
бойових броньованих машин — 14 тис 665 (+35) од.;
артилерійських систем — 12 тис 737 (+50) од.
РСЗВ — 1 тис 76 (+2) од;
засоби ППО — 807 (+4) од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10 тис 236 (+81);
крилаті ракети — 2 тис 205 (+1);
кораблі — 27 (+1) од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 17 тис 311 (+60) од;
спеціальна техніка / special equipment — 2 тис 79 (+2).
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