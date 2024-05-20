Британская разведка узнала новую проблему России из-за войны против Украины

На территории России из-за войны войны против Украины могут вернуть трудовую обязанность.
В России возникла нехватка рабочей силы из-за войны против Украины
Как отмечается в своде, сейчас Россия испытывает недостаток рабочей силы, которая становится серьезной проблемой в некоторых отраслях.
По оценкам издания "Известия", в 2023 году у России не хватало на 4,8 млн рабочих рук. К примеру, российская транспортно-логистическая отрасль не смогла заполнить 25% вакансий водителей грузовиков в 2023 году.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 20 May 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 20, 2024
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/oRBdFqrDXx #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Hi8DHsp60O
По данным британской разведки, нехватка рабочей силы, по крайней мере частично, была вызвана войной России против Украины, приведшей к мобилизации части работающего населения и эмиграции некоторых квалифицированных специалистов, стремящихся избежать призыва. Недавно нехватка рабочей силы усугубилась ограничениями на трудоустройство мигрантов, введенными после террористического инцидента ИГИЛ-К в Москве 22 марта 2024 года.
В результате нехватки рабочей силы группа российских парламентариев рассматривает возможные поправки к российскому Трудовому кодексу.
В случае принятия это означает, что избыточная рабочая сила может быть перемещена под надзор государства на место работы, где не хватает рабочей силы, говорится в сообщении.
Что известно о потерях оккупационной армии РФ в течение суток
Отмечается, что текущие и общие потери армии РФ составили:
личного состава — 493 тыс 690 (+1 тыс 400) человек;
танков — 7 тыс 590 (+14) ед;
боевых бронированных машин — 14 тыс 665 (+35) ед;
артиллерийских систем — 12 тыс 737 (+50) ед.
РСЗО — 1 тыс 76 (+2) ед;
средства ПВО — 807 (+4) ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 10 тыс 236 (+81);
крылатые ракеты — 2 тыс 205 (+1);
корабли — 27 (+1) ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 17 тыс 311 (+60) ед;
специальная техника / special equipment — 2 тыс 79 (+2).
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