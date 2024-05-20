Британская разведка узнала новую проблему России из-за войны против Украины
Категория
Мир
Дата публикации

Британская разведка узнала новую проблему России из-за войны против Украины

Минобороны Британии
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На территории России из-за войны войны против Украины могут вернуть трудовую обязанность.

В России возникла нехватка рабочей силы из-за войны против Украины

Как отмечается в своде, сейчас Россия испытывает недостаток рабочей силы, которая становится серьезной проблемой в некоторых отраслях.

По оценкам издания "Известия", в 2023 году у России не хватало на 4,8 млн рабочих рук. К примеру, российская транспортно-логистическая отрасль не смогла заполнить 25% вакансий водителей грузовиков в 2023 году.

По данным британской разведки, нехватка рабочей силы, по крайней мере частично, была вызвана войной России против Украины, приведшей к мобилизации части работающего населения и эмиграции некоторых квалифицированных специалистов, стремящихся избежать призыва. Недавно нехватка рабочей силы усугубилась ограничениями на трудоустройство мигрантов, введенными после террористического инцидента ИГИЛ-К в Москве 22 марта 2024 года.

В результате нехватки рабочей силы группа российских парламентариев рассматривает возможные поправки к российскому Трудовому кодексу.

В случае принятия это означает, что избыточная рабочая сила может быть перемещена под надзор государства на место работы, где не хватает рабочей силы, говорится в сообщении.

Переезды будут временными, и работники будут переведены только по их согласию. Однако, хотя это и не принудительно, это потенциальный шаг к мобилизации рабочей силы, — отмечают Минобороны Британии.

Что известно о потерях оккупационной армии РФ в течение суток

Отмечается, что текущие и общие потери армии РФ составили:

  • личного состава — 493 тыс 690 (+1 тыс 400) человек;

  • танков — 7 тыс 590 (+14) ед;

  • боевых бронированных машин — 14 тыс 665 (+35) ед;

  • артиллерийских систем — 12 тыс 737 (+50) ед.

  • РСЗО — 1 тыс 76 (+2) ед;

  • средства ПВО — 807 (+4) ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 10 тыс 236 (+81);

  • крылатые ракеты — 2 тыс 205 (+1);

  • корабли — 27 (+1) ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 17 тыс 311 (+60) ед;

  • специальная техника / special equipment — 2 тыс 79 (+2).

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