Британская разведка узнала новую проблему России из-за войны против Украины

На территории России из-за войны войны против Украины могут вернуть трудовую обязанность.

В России возникла нехватка рабочей силы из-за войны против Украины

Как отмечается в своде, сейчас Россия испытывает недостаток рабочей силы, которая становится серьезной проблемой в некоторых отраслях.

По оценкам издания "Известия", в 2023 году у России не хватало на 4,8 млн рабочих рук. К примеру, российская транспортно-логистическая отрасль не смогла заполнить 25% вакансий водителей грузовиков в 2023 году.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 20 May 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/oRBdFqrDXx #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Hi8DHsp60O — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 20, 2024

По данным британской разведки, нехватка рабочей силы, по крайней мере частично, была вызвана войной России против Украины, приведшей к мобилизации части работающего населения и эмиграции некоторых квалифицированных специалистов, стремящихся избежать призыва. Недавно нехватка рабочей силы усугубилась ограничениями на трудоустройство мигрантов, введенными после террористического инцидента ИГИЛ-К в Москве 22 марта 2024 года.

В результате нехватки рабочей силы группа российских парламентариев рассматривает возможные поправки к российскому Трудовому кодексу.

В случае принятия это означает, что избыточная рабочая сила может быть перемещена под надзор государства на место работы, где не хватает рабочей силы, говорится в сообщении.

Переезды будут временными, и работники будут переведены только по их согласию. Однако, хотя это и не принудительно, это потенциальный шаг к мобилизации рабочей силы, — отмечают Минобороны Британии. Поделиться

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