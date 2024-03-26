Британська розвідка фіксує брак військових РФ для нових округів через війну проти України
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Британська розвідка фіксує брак військових РФ для нових округів через війну проти України

Міноборони Британії
Солдати РФ
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Росія після створення Ленінградського військового округу набирає солдатів. Не виключено, що їх також відправлять на війну з Україною.

Росії не вистачає солдатів на нові військові округи через війну в Україні

Як наголошується у зведенні, з'явилися оголошення про набір персоналу в новий 44-й армійський корпус у Лузі, у нещодавно створеному Ленінградському військовому окрузі.

Росія докладає зусиль щодо збільшення своїх сил на північному заході країни, оскільки більша частина її сил, як і раніше, задіяна в операціях в Україні, — йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, Росії майже, напевно, доведеться вирішити, чи залишаться нові підрозділи, такі як 44-й армійський корпус, у місцях дислокації своїх гарнізонів після їх створення або ж вони будуть переведені для операцій в Україні для підтримки там бойової потужності.

Раніше новостворені підрозділи були негайно перекинуті в Україну, і майже напевно необхідність продовження операцій перешкоджає ширшим амбіціям Росії щодо розширення збройних сил, — зазначають у Міноборони Британії.

Проблеми з формуванням нових сил

Раніше британська розвідка повідомляла, що плани Москви створити вже цього року дві нові армії зіткнуться з нестачею нової техніки та проблемами з інфраструктурою. Проте солдатів буде достатньо.

Зазначимо, Російська Федерація наростила окупаційне угруповання в Україні майже до півмільйона людей. Докладніше про чисельність окупантів, боєздатність російських військ та про те, скільки ще росіян може мобілізувати Володимир Путін.

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