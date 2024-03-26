Британская разведка фиксирует нехватку военных РФ для новых округов из-за войны против Украины
Категория
Мир
Дата публикации

Британская разведка фиксирует нехватку военных РФ для новых округов из-за войны против Украины

Минобороны Британии
вс рф
Читати українською

Россия после создания Ленинградского военного округа набирает солдат. Не исключено, что их также отправят на войну с Украиной.

России не хватает солдат на новые военные округа из-за войны в Украине

Как отмечается в строительстве, появились объявления о наборе персонала в новый 44-й армейский корпус в Луге, в недавно созданном Ленинградском военном округе.

Россия прилагает усилия по увеличению своих сил на северо-западе страны, поскольку большая часть ее сил по-прежнему задействована в операциях в Украине, — говорится в сообщении.

По данным британской разведки, России почти наверняка придется решить, останутся ли новые подразделения, такие как 44-й армейский корпус, в местах дислокации своих гарнизонов после их создания или же они будут переведены для операций в Украине для поддержки там боевой мощи.

Ранее вновь созданные подразделения были немедленно переброшены в Украину, и почти наверняка необходимость продолжения операций препятствует более широким амбициям России по расширению вооруженных сил, отмечают в Минобороны Британии.

Проблемы с формированием новых сил

Ранее британская разведка сообщала, что планы Москвы создать уже в этом году две новые армии столкнутся с нехваткой новой техники и проблемами с инфраструктурой. Однако солдат будет достаточно.

Отметим, Российская Федерация нарастила оккупационную группировку в Украине почти до полумиллиона человек. Подробнее о численности окупантов, боеспособности российских войск и о том, сколько еще россиян может мобилизовать Владимир Путин.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Когда армия РФ может пойти в новое наступление в Украине — прогноз британского аналитика
Уничтоженная техника армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ нанесла ракетный удар по Харьковщине. Есть раненые
Ракета
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ ударила ракетами по Одессе. Есть пострадавшие
Олег Кипер / Одесская ОВА
Ракета

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?