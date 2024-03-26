Британская разведка фиксирует нехватку военных РФ для новых округов из-за войны против Украины

Россия после создания Ленинградского военного округа набирает солдат. Не исключено, что их также отправят на войну с Украиной.

России не хватает солдат на новые военные округа из-за войны в Украине

Как отмечается в строительстве, появились объявления о наборе персонала в новый 44-й армейский корпус в Луге, в недавно созданном Ленинградском военном округе.

Россия прилагает усилия по увеличению своих сил на северо-западе страны, поскольку большая часть ее сил по-прежнему задействована в операциях в Украине, — говорится в сообщении. Поделиться

По данным британской разведки, России почти наверняка придется решить, останутся ли новые подразделения, такие как 44-й армейский корпус, в местах дислокации своих гарнизонов после их создания или же они будут переведены для операций в Украине для поддержки там боевой мощи.

Ранее вновь созданные подразделения были немедленно переброшены в Украину, и почти наверняка необходимость продолжения операций препятствует более широким амбициям России по расширению вооруженных сил, отмечают в Минобороны Британии. Поделиться

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 26 March 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/LUNXKX1nPb #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/wFHAX4sy5s — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 26, 2024

Проблемы с формированием новых сил

Ранее британская разведка сообщала, что планы Москвы создать уже в этом году две новые армии столкнутся с нехваткой новой техники и проблемами с инфраструктурой. Однако солдат будет достаточно.

Отметим, Российская Федерация нарастила оккупационную группировку в Украине почти до полумиллиона человек. Подробнее о численности окупантов, боеспособности российских войск и о том, сколько еще россиян может мобилизовать Владимир Путин.