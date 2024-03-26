Британская разведка фиксирует нехватку военных РФ для новых округов из-за войны против Украины

Россия после создания Ленинградского военного округа набирает солдат. Не исключено, что их также отправят на войну с Украиной.
России не хватает солдат на новые военные округа из-за войны в Украине
Как отмечается в строительстве, появились объявления о наборе персонала в новый 44-й армейский корпус в Луге, в недавно созданном Ленинградском военном округе.
По данным британской разведки, России почти наверняка придется решить, останутся ли новые подразделения, такие как 44-й армейский корпус, в местах дислокации своих гарнизонов после их создания или же они будут переведены для операций в Украине для поддержки там боевой мощи.
Проблемы с формированием новых сил
Ранее британская разведка сообщала, что планы Москвы создать уже в этом году две новые армии столкнутся с нехваткой новой техники и проблемами с инфраструктурой. Однако солдат будет достаточно.
Отметим, Российская Федерация нарастила оккупационную группировку в Украине почти до полумиллиона человек. Подробнее о численности окупантов, боеспособности российских войск и о том, сколько еще россиян может мобилизовать Владимир Путин.
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