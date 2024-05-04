Британська розвідка прогнозує значне зростання втрат армії РФ в Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

Британська розвідка прогнозує значне зростання втрат армії РФ в Україні

Армія РФ в Україні
Джерело:  Міноборони Британії

За інформацією розвідки Міноборони Британії, протягом кількох найближчих місяців втрати окупаційної армії РФ в Україні значно зростуть. 

Що у британській розвідці кажуть про зростання втрат армії РФ

Аналітики розвідки Міноборони Британії зазначають, що у середньому втрати злочинної армії РФ в Україні протягом квітня складали 899 осіб на добу.

Цілком імовірно, що в найближчі два місяці кількість втрат з боку Росії знову зросте в міру відновлення цілеспрямованих наступальних операцій на сході України. Це станеться після невеликого зниження темпів операцій в останні два місяці після падіння Авдіївки, — зазначається у публікації.

У британській розвідці підкреслюють, що наразі загальні втрати від початку розв’язаної Кремлем злочинної війни проти України вже складають 465 тис осіб.

При цьому, як зазначають в Міноборони Британії, попри численні втрати, армія РФ адаптувалась до умов ведення війни на виснаження проти України, у яких акцент робиться на чисельну перевагу.

Ця залежність від кількості майже напевно збережеться впродовж усієї війни в Україні і матиме довгострокові наслідки для майбутньої російської армії, — попереджають аналітики британської розвідки.

Що відомо про ситуацію на фронті

За інформацією аналітиків порталу DeepState, російські окупанти просунулись територією села Нетайлове на Донеччині.

За відомостями Генштабу ЗСУ, станом на ранок 4 травня, українські воїни на Авдіївському напрямку відбили 34 ворожі атаки біля населених пунктів Нетайлове, Новоолександрівка, Новопокровське, Архангельське, Сокіл та Уманське й західніше Семенівки.

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