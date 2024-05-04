Британська розвідка прогнозує значне зростання втрат армії РФ в Україні

Що у британській розвідці кажуть про зростання втрат армії РФ

Аналітики розвідки Міноборони Британії зазначають, що у середньому втрати злочинної армії РФ в Україні протягом квітня складали 899 осіб на добу.

Цілком імовірно, що в найближчі два місяці кількість втрат з боку Росії знову зросте в міру відновлення цілеспрямованих наступальних операцій на сході України. Це станеться після невеликого зниження темпів операцій в останні два місяці після падіння Авдіївки, — зазначається у публікації. Поширити

У британській розвідці підкреслюють, що наразі загальні втрати від початку розв’язаної Кремлем злочинної війни проти України вже складають 465 тис осіб.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 04 May 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/Bkqq8AMdZI #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/rNCG6XXANi — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 4, 2024

При цьому, як зазначають в Міноборони Британії, попри численні втрати, армія РФ адаптувалась до умов ведення війни на виснаження проти України, у яких акцент робиться на чисельну перевагу.

Ця залежність від кількості майже напевно збережеться впродовж усієї війни в Україні і матиме довгострокові наслідки для майбутньої російської армії, — попереджають аналітики британської розвідки. Поширити

Що відомо про ситуацію на фронті

За інформацією аналітиків порталу DeepState, російські окупанти просунулись територією села Нетайлове на Донеччині.