Британська розвідка прогнозує значне зростання втрат армії РФ в Україні

За інформацією розвідки Міноборони Британії, протягом кількох найближчих місяців втрати окупаційної армії РФ в Україні значно зростуть.
Що у британській розвідці кажуть про зростання втрат армії РФ
Аналітики розвідки Міноборони Британії зазначають, що у середньому втрати злочинної армії РФ в Україні протягом квітня складали 899 осіб на добу.
У британській розвідці підкреслюють, що наразі загальні втрати від початку розв’язаної Кремлем злочинної війни проти України вже складають 465 тис осіб.
При цьому, як зазначають в Міноборони Британії, попри численні втрати, армія РФ адаптувалась до умов ведення війни на виснаження проти України, у яких акцент робиться на чисельну перевагу.
Що відомо про ситуацію на фронті
За інформацією аналітиків порталу DeepState, російські окупанти просунулись територією села Нетайлове на Донеччині.
За відомостями Генштабу ЗСУ, станом на ранок 4 травня, українські воїни на Авдіївському напрямку відбили 34 ворожі атаки біля населених пунктів Нетайлове, Новоолександрівка, Новопокровське, Архангельське, Сокіл та Уманське й західніше Семенівки.
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