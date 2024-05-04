По информации разведки Минобороны Британии, в течение ближайших месяцев потери оккупационной армии РФ в Украине значительно возрастут.

Что в британской разведке говорят о росте потерь армии РФ

Аналитики разведки Минобороны Великобритании отмечают, что в среднем потери преступной армии РФ в Украине в течение апреля составляли 899 человек в сутки.

По всей вероятности, в ближайшие два месяца количество потерь со стороны России вновь вырастет по мере возобновления целенаправленных наступательных операций на востоке Украины. Это произойдет после небольшого снижения темпов сделок в последние два месяца после падения Авдеевки, — отмечается в публикации. Поделиться

В британской разведке подчеркивают, что в настоящее время общие потери с начала развязанной Кремлем преступной войны против Украины уже составляют 465 тыс. человек.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 04 May 2024.



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При этом, как отмечают в Минобороны Британии, вопреки многочисленным потерям, армия РФ адаптировалась к условиям ведения войны на истощение против Украины, в которых акцент делается на численное преимущество.

Эта зависимость от количества почти наверняка сохранится на протяжении всей войны в Украине и будет иметь долгосрочные последствия для будущей российской армии, предупреждают аналитики британской разведки. Поделиться

Что известно о ситуации на фронте

По информации аналитиков портала DeepState, российские оккупанты продвинулись по территории села Нетайлово в Донецкой области.