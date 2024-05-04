По информации разведки Минобороны Британии, в течение ближайших месяцев потери оккупационной армии РФ в Украине значительно возрастут.
Что в британской разведке говорят о росте потерь армии РФ
Аналитики разведки Минобороны Великобритании отмечают, что в среднем потери преступной армии РФ в Украине в течение апреля составляли 899 человек в сутки.
В британской разведке подчеркивают, что в настоящее время общие потери с начала развязанной Кремлем преступной войны против Украины уже составляют 465 тыс. человек.
При этом, как отмечают в Минобороны Британии, вопреки многочисленным потерям, армия РФ адаптировалась к условиям ведения войны на истощение против Украины, в которых акцент делается на численное преимущество.
Что известно о ситуации на фронте
По информации аналитиков портала DeepState, российские оккупанты продвинулись по территории села Нетайлово в Донецкой области.
По сведениям Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 4 мая, украинские воины на Авдеевском направлении отразили 34 вражеских атаки возле населенных пунктов Нетайлово, Новоалександровка, Новопокровское, Архангельское, Сокол и Уманское и западнее Семеновки.
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