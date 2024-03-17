Глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що необхідно скористатись слабкістю кремлівського диктатора Володимира Путіна для перемоги у розв'язаній Кремлем злочинній війні.

Яким Буданов бачить шлях до перемоги України у війні

Глава ГУР зазначив, що на тлі рейдів добровольчих повстанських батальйонів РДК, ЛСР та Сиббату у прикордонні райони на території російських Бєлгородської та Курської областей, численних інцидентів на виборчих дільницях на так званих “виборах” президента РФ була викрита слабкість Путіна, якою має скористатись Україна.

Під час виступу на Форумі на підтримку повстанських російських добробатів Буданов зазначив, що рейди ЛСР, РДК та Сиббату у прикордонні райони на території РФ є лише початком їхньої боротьби за власну країну.

Громадяни РФ вирішили звільнити свою країну від старої людини та його поплічників, що узурпував владу, незаконно змінив Конституцію і живе в альтернативній реальності зі своїми посіпаками, — підкреслив очільник ГУР. Поширити

Путін осоромився проведення нелегітимних виборів

Глава української військової розвідки зазначив, що так звані “вибори” президента РФ є нелегітимними.

Який би результат не написала російська центральна виборча комісія — це фальшивка, оскільки вибори не відбулися не лише у прикордонних областях. Велика кількість дільниць не матиме можливості порахувати бюлетені, бо російські активісти, усвідомлюючи всю підлість цих "виборів", псують їх, — пояснив Буданов. Поширити

Він додав, що не маючи змоги чинити відкритий опір злочинній російські владі, росіяни почали масово псувати бюлетені на виборчих дільницях, висловлючи у такий спосіб своє ставлення до діючої влади.

Путін розуміє, що в очах світових лідерів, передусім КНР, він стає нестабільним правителем, який не здатен забезпечити порядок на виборах у себе в країні. Він показує себе слабаком перед своїм народом і елітами, — підкреслив Буданов. Поширити

Він додав, що кремлівський диктатор найбільше боїться продемонструвати власну слабкість, і саме це сталось на тлі останніх подій, які відбуваються в Росії.