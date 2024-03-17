Глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що необхідно скористатись слабкістю кремлівського диктатора Володимира Путіна для перемоги у розв'язаній Кремлем злочинній війні.
Яким Буданов бачить шлях до перемоги України у війні
Глава ГУР зазначив, що на тлі рейдів добровольчих повстанських батальйонів РДК, ЛСР та Сиббату у прикордонні райони на території російських Бєлгородської та Курської областей, численних інцидентів на виборчих дільницях на так званих “виборах” президента РФ була викрита слабкість Путіна, якою має скористатись Україна.
Під час виступу на Форумі на підтримку повстанських російських добробатів Буданов зазначив, що рейди ЛСР, РДК та Сиббату у прикордонні райони на території РФ є лише початком їхньої боротьби за власну країну.
Путін осоромився проведення нелегітимних виборів
Глава української військової розвідки зазначив, що так звані “вибори” президента РФ є нелегітимними.
Він додав, що не маючи змоги чинити відкритий опір злочинній російські владі, росіяни почали масово псувати бюлетені на виборчих дільницях, висловлючи у такий спосіб своє ставлення до діючої влади.
Він додав, що кремлівський диктатор найбільше боїться продемонструвати власну слабкість, і саме це сталось на тлі останніх подій, які відбуваються в Росії.
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