Лише початок боротьби. Буданов виступив на Форумі російських добровольців
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Політика
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Лише початок боротьби. Буданов виступив на Форумі російських добровольців

ГУР
Кирило Буданов

Начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов виступив на Форумі російських добровольців, де зазначив, що обмежена військова операція російських збройних формувань у Бєлгородській та Курській областях РФ ― лише початок боротьби за їхню рідну країну.

Звернення Буданова до російських добровольців

У своєму зверненні Буданов зазначив, що громадяни РФ вирішили “звільнити свою країну від старої людини та його поплічників, що узурпував владу, незаконно змінив Конституцію і живе в альтернативній реальності зі своїми посіпаками”.

Війна проти путінського режиму ― це законне право громадян вимагати справедливості.

Кирило Буданов

Кирило Буданов

Начальник ГУР МО України

Буданов зазначив, що у майбутньому опозиційних організацій буде тільки більше, бо Росія починає прокидатися.

Буданов прокоментував вибори в РФ

Він підкреслив, що так звані вибори Путіна ― нелегітимні.

Який би результат не написала російська центральна виборча комісія ― це фальшивка, оскільки вибори не відбулися не лише у прикордонних областях. Велика кількість дільниць не матиме можливості порахувати бюлетені, бо російські активісти, усвідомлюючи всю підлість цих “виборів”, псують їх, ― зауважив Буданов.

Він додав, що на Росії почався справжній “бунт виборчих урн” ― такої кількості зіпсованих бюлетенів та скриньок не було ніколи і ніде в світі.

Путін розуміє, що в очах світових лідерів, передусім КНР, він стає нестабільним правителем, який не здатен забезпечити порядок на виборах у себе в країні. Він показує себе слабаком перед своїм народом і елітами. Слабкість — це те, чого він боїться найбільше. Те, що зараз відбувається в рф, послаблює режим загалом і путіна особисто. Ми повинні використати цю слабкість і зробити її додатковою зброєю, — наголосив Буданов.

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