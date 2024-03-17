Лише початок боротьби. Буданов виступив на Форумі російських добровольців

Начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов виступив на Форумі російських добровольців, де зазначив, що обмежена військова операція російських збройних формувань у Бєлгородській та Курській областях РФ ― лише початок боротьби за їхню рідну країну.

Звернення Буданова до російських добровольців

У своєму зверненні Буданов зазначив, що громадяни РФ вирішили “звільнити свою країну від старої людини та його поплічників, що узурпував владу, незаконно змінив Конституцію і живе в альтернативній реальності зі своїми посіпаками”.

Війна проти путінського режиму ― це законне право громадян вимагати справедливості. Кирило Буданов Начальник ГУР МО України

Буданов зазначив, що у майбутньому опозиційних організацій буде тільки більше, бо Росія починає прокидатися.

Буданов прокоментував вибори в РФ

Він підкреслив, що так звані вибори Путіна ― нелегітимні.

Який би результат не написала російська центральна виборча комісія ― це фальшивка, оскільки вибори не відбулися не лише у прикордонних областях. Велика кількість дільниць не матиме можливості порахувати бюлетені, бо російські активісти, усвідомлюючи всю підлість цих “виборів”, псують їх, ― зауважив Буданов. Поширити

Він додав, що на Росії почався справжній “бунт виборчих урн” ― такої кількості зіпсованих бюлетенів та скриньок не було ніколи і ніде в світі.