Только начало борьбы. Буданов выступил на Форуме российских добровольцев

Начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов выступил на Форуме российских добровольцев, где отметил, что ограниченная военная операция российских вооруженных формирований в Белгородской и Курской областях РФ – только начало борьбы за их родную страну.
Обращение Буданова к российским добровольцам
В своем обращении Буданов отметил, что граждане РФ решили "освободить свою страну от старого человека и узурпировавшего власть его приспешников, незаконно изменившего Конституцию и живущего в альтернативной реальности со своими муртадами".
Буданов отметил, что в будущем оппозиционных организаций будет только больше, потому что Россия начинает просыпаться.
Буданов прокомментировал выборы в РФ
Он подчеркнул, что так называемые выборы Путина нелегитимны.
Он добавил, что на России начался настоящий "бунт избирательных урн" — такого количества испорченных бюллетеней и урн не было никогда и нигде в мире.
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