Только начало борьбы. Буданов выступил на Форуме российских добровольцев

Начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов выступил на Форуме российских добровольцев, где отметил, что ограниченная военная операция российских вооруженных формирований в Белгородской и Курской областях РФ – только начало борьбы за их родную страну.

Обращение Буданова к российским добровольцам

В своем обращении Буданов отметил, что граждане РФ решили "освободить свою страну от старого человека и узурпировавшего власть его приспешников, незаконно изменившего Конституцию и живущего в альтернативной реальности со своими муртадами".

Война против путинского режима — это законное право граждан требовать справедливости. Кирилл Буданов Начальник ГУР МО Украины

Буданов отметил, что в будущем оппозиционных организаций будет только больше, потому что Россия начинает просыпаться.

Буданов прокомментировал выборы в РФ

Он подчеркнул, что так называемые выборы Путина нелегитимны.

Какой бы результат ни написала российская центральная избирательная комиссия — это фальшивка, поскольку выборы не прошли не только в приграничных областях. Большое количество участков не сможет посчитать бюллетени, потому что российские активисты, осознавая всю подлость этих «выборов», портят их, ― отметил Буданов. Поделиться

Он добавил, что на России начался настоящий "бунт избирательных урн" — такого количества испорченных бюллетеней и урн не было никогда и нигде в мире.