Только начало борьбы. Буданов выступил на Форуме российских добровольцев
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Политика
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Только начало борьбы. Буданов выступил на Форуме российских добровольцев

ГУР
Кирилл Буданов
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Начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов выступил на Форуме российских добровольцев, где отметил, что ограниченная военная операция российских вооруженных формирований в Белгородской и Курской областях РФ – только начало борьбы за их родную страну.

Обращение Буданова к российским добровольцам

В своем обращении Буданов отметил, что граждане РФ решили "освободить свою страну от старого человека и узурпировавшего власть его приспешников, незаконно изменившего Конституцию и живущего в альтернативной реальности со своими муртадами".

Война против путинского режима — это законное право граждан требовать справедливости.

Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Начальник ГУР МО Украины

Буданов отметил, что в будущем оппозиционных организаций будет только больше, потому что Россия начинает просыпаться.

Буданов прокомментировал выборы в РФ

Он подчеркнул, что так называемые выборы Путина нелегитимны.

Какой бы результат ни написала российская центральная избирательная комиссия — это фальшивка, поскольку выборы не прошли не только в приграничных областях. Большое количество участков не сможет посчитать бюллетени, потому что российские активисты, осознавая всю подлость этих «выборов», портят их, ― отметил Буданов.

Он добавил, что на России начался настоящий "бунт избирательных урн" — такого количества испорченных бюллетеней и урн не было никогда и нигде в мире.

Путин понимает, что в глазах мировых лидеров, прежде всего КНР, он становится нестабильным правителем, не способным обеспечить порядок на выборах у себя в стране. Он показывает себя слабаком перед своим народом и элитами. Слабость — это то, чего он больше всего боится. То, что сейчас происходит в России, ослабляет режим в общем и пути лично. Мы должны использовать эту слабость и сделать ее дополнительным оружием, подчеркнул Буданов.

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